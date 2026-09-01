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IND vs AFG: संजू सैमसन की वापसी, रिंकू सिंह ड्रॉप! अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान

IND vs AFG T20 Squad: BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया है. इस टीम में संजू सैमसन की वापसी हुई है, जबकि रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दिया गया है. वहीं, वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 1, 2026 6:09:17 PM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान.
अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान.


India Squad For Afghanistan T20I Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. BCCI ने मंगलवार (1 सितंबर) को टीम की घोषणा की, जिसकी कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है. वहीं, तिलक वर्मा को उप-कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, वाशिंग्टन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा की टीम में वापसी हुई है, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर सस्पेंस है. अगर इन खिलाड़ियों को फिटनेस क्लियरेंस मिलता है, तभी वे सीरीज में खेल पाएंगे. यह सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगा, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी.

संजू सैमसन की वापसी

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की वापसी हुई है. संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रखा गया है. वहीं, वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय टीम में अपनी जगह बनाए हैं. जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने 3 मैचों में करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता था. ऐसे में उन्हें एक बार फिर टीम में चुना गया है.

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अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*.

Tags: Harshit RanaIND vs AFGJasprit Bumrah
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