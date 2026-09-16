Asian Games 2026: नीतीश रेड्डी OUT, वरुण की जगह नए प्लेयर की एंट्री, एशियन गेम्स के लिए बदली टीम इंडिया

Team India Asian Games Squad Change: जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए BCCI ने काफी समय पहले ही भारतीय टीम का एलान कर दिया था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया से 2 खिलाड़ी बाहर हो गए हैं. भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट की वजह से एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगे. उनकी जगह 22 साल के स्पिन ऑलराउंडर विप्रज निगम को टीम में शामिल किया गया है. विप्रज निगम को पहली बार भारतीय टीम में मौका मिला है. वरुण चक्रवर्ती ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में चोटिल हो गए. वह साइड स्ट्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं. इसी वजह से विप्रज निगम को उनकी जगह मौका दिया है.

नीतीश रेड्डी भी एशियन गेम्स से बाहर

भारत के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भी एशियन गेम्स से बाहर हो गए हैं. नीतीश रेड्डी को पहले एशियन गेम्स के लिए टीम में चुना गया था, लेकिन अब उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है. ऐसे में वो एशियन गेम्स नहीं खेल पाएंगे. BCCI को उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या इस सीरीज के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन फिटनेस के चलते उन्हें आराम दिया गया है. इसके चलते नीतीश को वनडे सीरीज में मौका मिला है. अब भारतीय टीम सिर्फ 14 खिलाड़ियों के साथ एशियन गेम्स खेलने उतरेगी.

जापान के साथ होगा मैच

एशियन गेम्स (Asian Games 2026) से पहले भारतीय टीम जापान के साथ एक ऐतिहासिक मैच खेलेगी, जिसका नाम सुजुकी कप रखा गया है. यह ऐतिहासिक मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाएगा. यह मैच दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने मौके पर आयोजित किया जा रहा है. एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम जापान के खिलाफ मैच भी खेलेगी. यह पहली बार होगा जब भारत और जापान इंटरनेशनल क्रिकेट में आमने-सामने होंगे.

एशियन गेम्स में भारत का शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम अपना पहला मैच 28 सितंबर को खेलेगी. यह मुकाबला क्वार्टरफाइनल होगा. दरअसल, भारतीय टीम को ICC रैंकिंग के आधार पर सीधे कार्टरफाइनल में एंट्री दी गई है. इस टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालते नजर आएंगे. वहीं, तिलक वर्मा उनके डिप्टी होंगे.

एशियन गेम्स के लिए भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विप्रज निगम.