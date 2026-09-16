रोहित शर्मा के भविष्य पर आएगा फैसला! अजीत अगरकर पर होंगी निगाहें, गौतम गंभीर से सलाह मशविरे

रोहित शर्मा के लिए 16 सितंबर का दिन काफी बड़ा होना वाला है क्योंकि उनके वनडे भविष्य को लेकर इसी दिन फैसला आ जाएगा. दरअसल, 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन होना है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सेलेक्टर्स रोहित शर्मा को टीम में जगह देंगे? अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमिटी की यह मौजूदा कार्यकाल की आखिरी बैठक होगी, क्योंकि उनका कार्यकाल अक्टूबर की शुरुआत में खत्म होने वाला है. ऐसे में रोहित को लेकर फैसला काफी अहम माना जा रहा है.

रोहित शर्मा ने 2027 वनडे विश्व कप खेलने की अपनी इच्छा पहले ही जाहिर कर दी है. हालांकि, उनके भविष्य को लेकर लगातार अलग-अलग खबरें सामने आती रही हैं. इंग्लैंड दौरे के दौरान जुलाई में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि सेलेक्टर्स रोहित को टीम से बाहर करने की योजना बना रहे हैं. इसके बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा था कि रोहित अभी भी भारत की वनडे योजनाओं का हिस्सा हैं. इस वजह से सेलेक्शन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है.

रोहित के प्रदर्शन पर भी होगी नजर

रोहित के हालिया वनडे प्रदर्शन को भी सेलेक्शन के दौरान ध्यान में रखा जा सकता है. अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्होंने 16, 48 और 79 रन बनाए थे. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में दूसरे वनडे में वह 47 गेंदों पर 26 रन ही बना सके. हालांकि, इसके बाद लॉर्ड्स में खेले गए अपने सबसे हालिया वनडे मुकाबले में रोहित ने शानदार शतक जड़कर आलोचकों को करारा जवाब दिया. इस पारी ने दिखाया कि वह अब भी बड़े मुकाबलों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

गंभीर से रोहित को लेकर हो सकती है चर्चा

रोहित की जगह को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि अक्टूबर 2025 में शुभमन गिल को भारत का वनडे कप्तान बना दिया गया था. खास बात यह है कि इससे कुछ महीने पहले ही रोहित की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था. अब 2027 विश्व कप में एक साल से थोड़ा ज्यादा समय बचा है. ऐसे में अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच रोहित की भूमिका को लेकर चर्चा होने की संभावना है. अगर रोहित को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए चुना जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि सेलेक्टर्स अभी भी उन्हें विश्व कप की योजना में देख रहे हैं.