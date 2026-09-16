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Team India Squad: वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत की ODI-T20I टीम का एलान, किसे मिला मौका और किसका कटा पत्ता?

Team India Squad: BCCI ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का एलान कर दिया है. भारत की वनडे टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है. वहीं, आकिब नबी और नमन धीर को पहली बार टीम में मौका दिया गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 16, 2026 9:01:55 PM IST

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का एलान.
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम का एलान.


Team India Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया है. भारत की वनडे टीम की कमान एक बार फिर शुभमन गिल के हाथों में सौंपी गई है. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है. इसके अलावा तेज गेंदबाज आकिब नबी और स्टार बल्लेबाज नमन धीर को पहली बार भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वनडे टीम का हिस्सा हैं. ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलते दिखाई देंगे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

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वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

Tags: ind vs wiTeam India squad announcement
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