IND vs ENG: रोहित-कोहली IN, बुमराह-अक्षर की वापसी… ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, किसका कटा पत्ता?

India ODI Squad vs England: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड दौरे के लिए वनडे टीम का एलान कर दिया है. बीसीसीआई ने 21 जून (रविवार) को भारतीय वनडे टीम की घोषणा की. इस टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि श्रेयस अय्यर उप-कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे. भारत की वनडे स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है, जबकि मोहम्मद सिराज का पत्ता कट गया है.

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.

🚨 News 🚨 India’s ODI squad for the England tour announced. 𝗡𝗢𝗧𝗘: Varun Chakaravarthy has been ruled out of the Ireland T20I Series as he continues his rehab at the BCCI COE. More Details ▶️ https://t.co/wOdXTQqJto #TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/t0GypgM4kp — BCCI (@BCCI) June 21, 2026

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