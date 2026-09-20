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IND vs NZ: न्यूजीलैंड दौरे से पहले भारतीय खेमे में टेंशन, आखिरी दो वनडे से बाहर हो सकते हैं गिल-बुमराह

भारत के न्यूजीलैंड दौरे के व्यस्त शेड्यूल का असर वनडे टीम पर पड़ सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल समेत कई प्रमुख खिलाड़ियों को आखिरी दो वनडे से आराम दिया जा सकता है. टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को पहले बुलाया जा सकता है.

By: Satyam Sengar | Published: September 20, 2026 4:53:41 PM IST

आखिरी दो वनडे से बाहर हो सकते हैं गिल-बुमराह.
आखिरी दो वनडे से बाहर हो सकते हैं गिल-बुमराह.


भारत के आगामी न्यूजीलैंड दौरे पर बिजी शेड्यूल का असर टीम के संयोजन पर पड़ सकता है. पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों वाले इस दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी. वनडे सीरीज 4 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी, जबकि पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा. ऐसे में आखिरी वनडे और पहले टेस्ट के बीच सिर्फ चार दिन का अंतर रहेगा. कुछ सीनियर खिलाड़ी को आखिरी दो वनडे के लिए आराम दिया जा सकता है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए भारत के कई प्रमुख खिलाड़ियों को आखिरी दो वनडे से आराम दिया जा सकता है. इनमें शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज के नाम शामिल हैं. अगर शुभमन गिल उपलब्ध नहीं रहते हैं तो उपकप्तान श्रेयस अय्यर को टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है. गिल भी टेस्ट क्रिकेट की तैयारी को काफी अहम मानते रहे हैं.

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आखिरी दो वनडे में बदली नजर आएगी टीम
इस व्यस्त शेड्यूल के कारण भारतीय कोचिंग स्टाफ को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है. मुख्य कोच गौतम गंभीर, गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल, सहायक कोच सितांशु कोटक और फील्डिंग कोच सुभदीप घोष में से कुछ सदस्य आखिरी दो वनडे के लिए न्यूजीलैंड में रुक सकते हैं, जबकि बाकी सदस्य पहले ही वेलिंगटन पहुंचकर टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं.

2027 वर्ल्ड कप की तैयारी पर भी असर
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस शेड्यूल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वनडे सीरीज भारत के 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से अहम होगी. अगर टी20 सीरीज के बाद वनडे की जगह पहले वनडे खेले जाते, तो खिलाड़ियों को टेस्ट से पहले बेहतर तैयारी का समय मिल सकता था. रिपोर्ट के अनुसार, शेड्यूल तय करते समय भारतीय टीम मैनेजमेंट से भी सलाह नहीं ली गई थी.

Tags: India vs New ZealandSHUBMAN GILL
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