टीम इंडिया कहां चूक गई? गंभीर-अय्यर की घटिया रणनीति से लेकर खराब फील्डिंग तक… भारत की सीरीज हार के 5 बड़े कारण

इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इंग्लैंड ने यह सीरीज 4-0 से अपने नाम की. हालांकि, यह हार सिर्फ एक मैच खराब खेलने की वजह से नहीं आई, बल्कि पूरी सीरीज में कुछ कमजोरियां बार-बार सामने आती रहीं. भारतीय टीम में बड़े खिलाड़ी और टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह आक्रामक क्रिकेट खेला और दबाव वाले मौकों पर बेहतर फैसले लिए, उसमें वह भारत से आगे निकल गया..

शुरुआती बल्लेबाज ही रहे फ्लॉप

T20 क्रिकेट में पहले 6 ओवर मैच की दिशा तय कर देते हैं, लेकिन पूरी सीरीज में भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत नहीं मिल पाई. कई बार ओपनर्स जल्दी आउट हुए और इसका दबाव आगे आने वाले बल्लेबाजों पर बढ़ गया. वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज फ्लॉप रहे. T20 क्रिकेट में पहले 6 ओवर मैच की दिशा तय कर देते हैं, लेकिन पूरी सीरीज में भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत नहीं मिल पाई. कई बार ओपनर्स जल्दी आउट हुए और इसका दबाव आगे आने वाले बल्लेबाजों पर बढ़ गया. वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज फ्लॉप रहे. बल्लेबाजी में नहीं दिखी निरंतरता

टीम इंडिया की बल्लेबाजी में सबसे बड़ी कमी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना रही. कुछ खिलाड़ियों ने अच्छी पारियां खेलीं, लेकिन हर मैच में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं मिला जो लंबे समय तक क्रीज पर टिककर पारी को संभाल सके. बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय साझेदारियां नहीं बन पाईं और टीम दबाव में आती चली गई.