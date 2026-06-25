IND W vs BAN W: भारत के लिए करो या मरो की जंग… बांग्लादेश के खिलाफ जीत जरूरी, हारते ही खत्म हो जाएगा खेल!

IND W vs BAN W: ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज यानी गुरुवार को भारतीय टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होने वाला है. यह मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुवाई वाली भारतीय टीम को अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में भारतीय टीम के लिए बचे हुए दोनों मैच करो या मरो के मुकाबले हैं. अगर भारत को अगले दोनों मैचों में से किसी एक में भी हार मिलती है, तो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे. बांग्लादेश के खिलाफ आज के मुकाबले में भी किसी भी हाल में जीत हासिल करनी होगी. इसके बाद अगले मैच में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया को भी हराना होगा, वरना सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिल पाएगा. जानिए समीकरण…

भारत के सेमीफाइनल में जाने का समीकरण

भारतीय टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कुल 3 मैच खेले हैं, जिनमें 2 जीत और 1 हार मिली है. फिलहाल भारतीय टीम के खाते में 4 प्वाइंट्स हैं और दूसरे स्थान पर मौजूद है. वहीं, साउथ अफ्रीका ने भी 3 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक के साथ तीसरे पायदान पर है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 4 मैचों में 4 जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए लगभग क्वालीफाई कर चुकी है. अब इस ग्रुप में सेमीफाइनल के लिए सिर्फ एक टिकट बाकी है, जिसके लिए साउथ अफ्रीका और भारत में रेस है. भारत का अगला मैच 25 जून यानी गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ है, जिसमें जीत हासिल करना थोड़ा आसान है.

दरअसल, भारत का टी20 और टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है. हालांकि भारत का अगला मैच 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है. ऐसे में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना कड़ी चुनौती साबित होगी. अगर भारतीय टीम ने बांग्लादेश के बाद ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो सेमीफाइनल में एंट्री पक्की हो जाएगी. वहीं, दोनों मैचों में एक भी हार मिलती है, टीम इंडिया टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगी.

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साउथ अफ्रीका के कितने चांस?

वहीं, दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के पास भी सेमीफाइनल में जाने का अच्छा मौका है. साउथ अफ्रीका के 2 मुकाबले बाकी हैं, जो कमजोर टीमों के खिलाफ हैं. साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है, जिसमें जीत हासिल करना आसान होगा. ऐसे में साउथ अफ्रीका दोनों मैच जीतकर 8 प्वाइंट्स तक पहुंच सकती है. ऐसे में अगर भारत अपने दोनों मैच जीतकर 8 प्वाइंट्स तक नहीं पहुंच पाया, तो साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी.

भारत का बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड

भारतीय टीम का आज बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला होने वाला है. भारत इस मैच में फेवरेट के तौर पर उतरेगी, क्योंकि उनका बांग्लादेश के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है. हेड टू हेड में भारतीय टीम टी20 क्रिकेट में 20-2 से बांग्लादेश से काफी आगे है. वहीं, टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने 5 मैचों में 4 बार हराया है, जबकि बांग्लादेश ने एक बार जीत हासिल की है.