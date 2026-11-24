Team India Selection Controversy: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में पहला टेस्ट मैच खेला गया. यह टेस्ट मैच आखिरी दिन तक चला, लेकिन ड्रॉ पर खत्म हो गया. भारतीय टीम इस मैच में जीत के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर निराशा हाथ लगी. अब भारतीय टीम के सिलेक्शन और स्ट्रेटजी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस पर पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का भी बयान सामने आया है. उन्होंने टीम सिलेक्शन और स्ट्रेटजी पर पर सवाल उठाए.

वेंकटेश प्रसाद का कहना है कि भारत के पास मैच जीतने का बेहतरीन मौका था, लेकिन टीम मैनेजमेंट की डिफेंसिव रणनीति और गेंदबाजी अटैक की कमी की वजह से यह मौका हाथ से निकल गया. पूर्व भारतीय गेंदबाज ने इस ड्रॉ को भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों के लिए बड़ा झटका बताया.

गंभीर पर भड़के वेंकटेश प्रसाद?

वेलिंगटन टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद पूर्व भारतीय गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने लिखा, ‘श्रीलंका में दूसरा टेस्ट मैच नहीं जीत पाने के बाद आज फिर भारत की जीत हासिल करने में नाकामी से निराश हूं. मेरी नजर में यह अनुचित और बेहद रक्षात्मक रणनीति है.’ वेंकटेश प्रसाद ने आगे लिखा, ‘मेरे हिसाब से यह एक गलत और बहुत ही रक्षात्मक रणनीति थी, जिसकी वजह से शायद भारत के WTC फाइनल में फिर से पहुंचने का मौका हाथ से निकल गया है. ऐसा टैलेंट की कमी की वजह से नहीं, बल्कि 20 विकेट लेने के लिए गलत टीम चुनने की वजह से हुआ है.’

Disappointed with India not being able to win the second test match in Sri Lanka and again today. According to me it is an inappropriate and very defensive strategy and has possibly cost India a chance of qualifying for the WTC finals again. Not because of talent olbut because of inappropriate Team selection to pick 20 wkts. — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) November 23, 2026

सिराज-जडेजा को नहीं मिला था मौका

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम कई बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी थी. अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था. जडेजा की जगह स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता दी गई थी. वहीं, सिराज को बाहर करके अंशुल कंबोज को मौका दिया गया था. भारतीय टीम पहले टेस्ट में 4 पेसर्स के साथ मैदान पर उतरी थी, जिसमें जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल थे. हालांकि इसके बावजूद भारतीय टीम 20 विकेट नहीं ले पाई.

भारत ने यूं गंवाया मैच

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 720 रन बनाकर पारी घोषित की थी. भारत ने 352 रनों की विशाल बढ़त बना ली थी. इसके बाद न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में आखिरी दिन तक बल्लेबाजी की. मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत थी, जबकि न्यूजीलैंड 233 रन से पीछे था. भारतीय गेंदबाज आखिरी दिन सिर्फ 3 ही विकेट ले पाए, जिसके चलते यह टेस्ट ड्रॉ करना पड़ा. न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स दूसरी पारी में भारत के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए. इसके चलते भारतीय टीम को जीत नहीं मिल पाई.