Team India Schedule: टीम इंडिया अक्टूबर में कितने मैच खेलेगी, कब-कहां होंगे मुकाबले, किससे होगी भिड़ंत?

Team India October 2026 schedule: भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) वनडे सीरीज खत्म हो गई है. इस सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की. वहीं, दूसरी ओर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है. अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने उतरेगी. अक्टूबर 2026 में भारतीय टीम का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है.

इस महीने भारतीय टीम को अगले 26 दिनों के अंदर 10 मैच खेलने हैं. इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्टूबर को पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. यह सीरीज खत्म होते ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

वेस्टइंडीज के खिलाफ कब-कहां होंगे मैच?

भारतीय टीम 6 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टी20 मैच खेलेगी, जो लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची में होगा, जबकि तीसरा टी20 मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा. फिर 14 अक्टूबर को हैदराबाद में चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, जबकि 17 अक्टूबर को 5वां टी20 मैच होगा.

भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ)

दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची)

तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर)

चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद)

पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)

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न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल

भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी. यह दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. पहला टी20 मैच 22 अक्टूबर को होगा, जबकि दूसरा टी20 मुकाबला 24 अक्टूबर को खेला जाएगा. इसके बाद तीसरा टी20 मैच 27 अक्टूबर को होगा, जबकि चौथा टी20 मुकाबला 30 अक्टूबर को खेला जाएगा. फिर 1 नवंबर को आखिरी और पांचवा टी20 मैच होगा. इस तरह भारतीय टीम अक्टूबर के महीने में कुल 9 मैच खेलने वाली है.