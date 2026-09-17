Team India Schedule: 26 दिन, 69 प्लेयर, 6 टीम! BCCI ने जारी किया शेड्यूल, फैंस को मिलेगा भरपूर रोमांच

Team India Schedule: भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का अगले एक महीने तक का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाली है. भारत की 6 टीमें अलग-अलग लेवल पर मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगी. इसमें भारत की 3 टीम, एंडिया-ए की 2 टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम शामिल है. सिलेक्शन कमेटी ने इन सभी टीमों का एलान कर दिया है. इन टीमों के करीब 70 खिलाड़ी 26 दिनों तक अलग-अलग सीरीज और टूर्नामेंट में खेलते दिखाई देंगे. इससे पता चलता है कि भारतीय क्रिकेट का टैलेंट पूल कितना ज्यादा बड़ा और मजबूत है.

ये सभी टीमें 22 सितंबर से 17 अक्तूबर तक एक्शन में होंगी. इसमें वेस्टइंडीज के लिए भारत की वनडे और टी20 टीम, ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया, एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए के वनडे और मल्टी डे टीम शामिल है. जानें कौन सी टीम कब खेलेगी मैच…

जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मैच और एशियन गेम्स

भारत का स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विप्रज निगम

ये टीम 22 सितंबर को जापान के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. इसके बाद यही टीम 28 सितंबर से एशियन गेम्स 2026 में खेलती दिखाई देगी. एशियन गेम्स 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज

भारत की वनडे स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 मैच की वनडे सीरीज शुरू होगी. यह सीरीज 3 अक्टूबर तक खेली जाएगी.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज

भारत की टी20 स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 6 अक्टूबर से 5 मैच टी20 सीरीज शुरू होगी, जो 17 अक्टूबर तक खेली जाएगी.

ईरानी कप

रेस्ट ऑफ इंडिया की स्क्वाड: ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), सनत सांगवान, शिखर मोहन, सुदीप घरामी, सरफराज खान (उप-कप्तान), आर स्मरण, मानव सुथार, सारांश जैन, आकाश दीप (फिटनेस के अधीन), मुकेश कुमार, मुकेश चौधरी, आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), आर्यन पांडे, अनुकूल रॉय, आयुष दोसेजा.

1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक ईरानी कप खेला जाएगा. इस फाइनल मुकाबले में जम्मू-कश्मीर का मुकाबला रेस्ट ऑफ इंडिया से होगा.

इंडिया-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए मल्टी-डे सीरीज

इंडिया-ए की मल्टी-डे स्क्वाड: अमन मोखड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), बी साई सुदर्शन (उप-कप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन (विकेटकीपर), नचिकेत भुटे, वी वैश्यक (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन).

इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 2 मैच की मल्टी-डे सीरीज खेली जाएगी.

इंडिया-ए बनाम ऑस्ट्रेलिया-ए वनडे सीरीज

इंडिया-ए की वनडे स्क्वाड: प्रियांश आर्य, बी साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उप-कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह, यश ठाकुर

इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच 6 अक्टूबर सितंबर से 11 अक्टूबर तक 2 मैच की मल्टी-डे सीरीज खेली जाएगी.