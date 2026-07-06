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IND vs ENG: बिश्नोई का बाहर जाना तय, वैभव सूर्यवंशी का भी कटेगा पत्ता! तीसरे T20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs ENG 3rd T20I Playing XI: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम कुछ बड़े बदलाव कर सकती है. स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को इस मुकाबले से बाहर किया जा सकता है, जबकि संजू सैमसन की एंट्री हो सकती है. जानें कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 6, 2026 1:59:26 PM IST

क्या तीसरे T20I से बाहर होंगे रवि बिश्नोई और वैभव सूर्यवंशी?
क्या तीसरे T20I से बाहर होंगे रवि बिश्नोई और वैभव सूर्यवंशी?


IND vs ENG 3rd T20I Playing XI: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. इसके बाद दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 4 विकेट से भारत को हरा दिया. इसी के साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 से बढ़ बना ली है. ऐसे में भारतीय टीम अगले मुकाबले में जीत हासिल कर वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारत बनाम इंग्लैंड का तीसरा टी20 मुकाबला 7 जुलाई (मंगलवार) को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बदलावों के साथ उतर सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में भारत की प्लेइंग-11 कैसी होगी?

रवि बिश्नोई की छुट्टी तय!

तीसरे टीम मुकाबले में स्पिनर रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) का प्लेइंग-11 से बाहर जाना लगभग तय है. दरअसल, रवि बिश्नोई ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया था. रवि बिश्नोई ने उस मैच में कुल 3 नो बॉल फेंकी थी. उन्होंने 4 ओवर में 15 की इकॉनमी से 60 रन लुटाए थे, जिसके चलते इंग्लैंड ने 191 रनों का टारगेट हासिल कर लिया. इस मैच के बाद रवि बिश्नोई के प्लेइंग-11 में होने पर कई सवाल खड़े होने लगे. ऐसे में माना जा रहा है कि रवि बिश्नोई को अगले मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा.

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वैभव सूर्यवंशी का भी कटेगा पत्ता?

भारत के लिए तीसरा टी20 मुकाबला काफी अहम होने वाला है. ऐसे में सवाल है कि क्या इस मैच में भी 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी खेलते हुए दिखाई देंगे. सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने पिछले मुकाबले में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने संजू सैमसन की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था. इस मुकाबले में सूर्यवंशी ने 10 गेंद पर 2 छक्के की मदद से 14 रन बनाए थे. भले ही सूर्यवंशी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने अपनी निडर बल्लेबाजी का परिचय दिया. ऐसे में माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को और भी मौके दिए जाएंगे, क्योंकि वह आगे चलकर टीम इंडिया के लिए बेहतरीन बल्लेबाज बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू से खुश नहीं सुनील गावस्कर? बोले- वह ऐसा शॉट खेल रहे जो, उम्मीद थी कि…

प्रिंस यादव की प्लेइंग-11 में होगी एंट्री?

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले में युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता है. वह भारत की प्लेइंग-11 में रवि बिश्नोई की जगह ले सकते हैं. भारत के पास पहले से 2 स्पिनर गेंदबाज हैं, जिनमें वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल शामिल हैं. ऐसे में रवि बिश्नोई की जगह प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है. वहीं, ईशान किशन की जगह संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है. ईशान किशन भी पिछले कई पारियों से फ्लॉप चल रहे हैं. हालांकि उन्होंने पिछले मैच में 49 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उन्होंने काफी धीमी बल्लेबाजी की थी. ऐसे में संजू सैमसन को ईशान किशन की जगह तीसरे नंबर पर मौका दिया जा सकता है.

तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन/संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव.

Tags: IND vs ENGRavi BishnoiVaibhav Sooryavanshi
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