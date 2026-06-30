Home > क्रिकेट > IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी IN, सूर्यांश शेडगे OUT… पहले T20 में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया!

IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी IN, सूर्यांश शेडगे OUT… पहले T20 में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया!

IND vs ENG Predicted Playing XI: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम 1 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव हो सकते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 30, 2026 11:59:17 AM IST

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?
इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?


IND vs ENG Predicted Playing XI: आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में 2 मैचों की टी20 सीरीज गंवाने का बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर पहुंच गई है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई यानी बुधवार से होगी. यह मुकाबला चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा. इस सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में कुछ बड़े बदलावों की उम्मीद जताई जा रही है.

इसकी बड़ी वजह है कि आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा था. वहीं, 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को भी मौका नहीं मिल पाया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11 में क्या बदलाव होंगे.

You Might Be Interested In

वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू!

इस सीरीज में हर किसी की नजरें एक बार फिर 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. अगर वैभव सूर्यवंशी पहला मुकाबला खेलते हैं, तो उनकी जगह संजू सैमसन या ईशान किशन में से किसी एक को बाहर जाना होगा. माना जा रहा है कि सूर्यवंशी प्लेइंग-11 में संजू सैमसन की जगह ले सकते हैं, जबकि ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे.

बता दें कि संजू सैमसन (Sanju Samson) आयरलैंड दौरे पर दोनों टी20 मुकाबलों में बुरी तरह फ्लॉप हुए थे. उन्हें पहले मैच में 5 रन और दूसरे मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हुए थे. संजू के अलावा ईशान किशन भी दोनों मैचों में कुछ कमाल नहीं कर पाए.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: संजू, ईशान या अभिषेक… वैभव सूर्यवंशी किसका काटेंगे पत्ता? गंभीर-अय्यर लेंगे फैसला

सूर्यांश शेडगे का कटेगा पत्ता?

आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर की जगह सूर्यांश शेडगे को टीम में शामिल किया गया था. हालांकि सूर्यांश अपने डेब्यू मैच में कुछ खास नहीं कर पाए. वह गेंद और बल्ले दोनों से फ्लॉप रहे. ऐसे में हो सकता है कि सूर्यांश शेडगे की जगह वाशिंग्टन सुंदर को फिर से प्लेइंग-11 में शामिल किया जाए. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूर्यांश शेडगे को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मौका मिलता है या नहीं.

गेंदबाजों में नहीं होंगे बदलाव

गेंदबाजों की बात करें, तो तेज गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव के हाथों में होगी. इन तीनों गेंदबाजों ने आयरलैंड सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. उनके साथ ऑलराउंडर शिवम दुबे भी गेंदबाजी में अपना योगदान देंगे. वहीं, स्पिन की जिम्मेदारी अक्षर पटेल संभालेंगे, जिनके साथ सूर्यांश या वाशिंग्टन सुंदर देते दिखाई देंगे.

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

Tags: IND vs ENGsanju samsonVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत के अरबपति 1 मिनट में कितना कमा लेते हैं?...

June 30, 2026

धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट की फैंस ने की...

June 29, 2026

Rivva Kishan: लुक्स में हीरोइनों को मात देती हैं रवि...

June 29, 2026

त्वचा पर निखार लाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 29, 2026

ज्यादा चिकन खाने से क्या होता है?

June 29, 2026

कौन हैं श्रेष्ठा अय्यर?

June 29, 2026
IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी IN, सूर्यांश शेडगे OUT… पहले T20 में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी IN, सूर्यांश शेडगे OUT… पहले T20 में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया!
IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी IN, सूर्यांश शेडगे OUT… पहले T20 में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया!
IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी IN, सूर्यांश शेडगे OUT… पहले T20 में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया!
IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी IN, सूर्यांश शेडगे OUT… पहले T20 में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरेगी टीम इंडिया!