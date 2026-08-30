एक्शन में BCCI, श्रीलंका टेस्ट के बाद अचानक बुलाया, बेंगलुरु पहुंचे टीम इंडिया के खिलाड़ी, 2KM दौड़…

The pre season testing for the contracted players was conducted at the BCCI Centre of Excellence 👌
The players who had to undergo the mandated fitness arrived in batches and completed their respective tests ahead of a busy season 💪 pic.twitter.com/64LsSByytP
— BCCI (@BCCI) August 29, 2026
चोटिल खिलाड़ियों को अभी राहत
जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और नितीश कुमार रेड्डी फिलहाल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. इसलिए पूरी तरह फिट घोषित होने के बाद ही उनका फिटनेस टेस्ट होगा. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को श्रीलंका में लगातार टेस्ट खेलने के कारण फिलहाल इन टेस्ट से छूट दी गई है. वहीं, इंग्लैंड दौरे के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझने वाले प्रिंस यादव अब पूरी तरह फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं. भारतीय टीम का नया घरेलू सीजन सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से शुरू होगा.