Home > क्रिकेट > कोच के बाद फिजियो-डॉक्टर की बारी! इन 2 लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा, गौतम गंभीर करेंगे फैसला

कोच के बाद फिजियो-डॉक्टर की बारी! इन 2 लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा, गौतम गंभीर करेंगे फैसला

Team India Support Staff Review: रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई अगले हफ्ते टीम इंडिया में खिलाड़ियों की चोटों से जुड़ी समस्याओं का रिव्यू करेगा. टीम के हेड फिजियो कमलेश जैन और डॉक्टर मोहम्मद रिजवान की नौकरी खतरे में पड़ सकती है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: August 3, 2026 12:29:01 PM IST

भारतीय टीम के डॉक्टर और हेड फिजियो की नौकरी पर मंडराया खतरा!
भारतीय टीम के डॉक्टर और हेड फिजियो की नौकरी पर मंडराया खतरा!


Team India Support Staff Review: भारतीय क्रिकेट टीम पिछले लंबे समय से इंजरी की समस्या से जूझ रही है. आए दिन कोई ने कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, जिसके चलते टीम इंडिया को परेशानियां का सामना करना पड़ता है. इसको लेकर भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी निराशा जाहिर की थी. अब रिपोर्ट आई है कि बीसीसीआई अगले हफ्ते भारतीय टीम में चोटों से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा (Review) करेगा, जिसमें टीम के फिजियो पर गाज गिर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन के बारे में फीडबैक देगा, जो साल 2022 में नितिन पटेल की जगह लेने के बाद से टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं.

फिजियोथेरेपिस्ट पर गिरेगी गाज!

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम को पिछले कई महीनों से खिलाड़ियों की चोटों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंग्टन सुंदर जैसे खिलाड़ी चोटिल हैं. इस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह का भी नाम जुड़ गया है. चोट की इन लगातार समस्याओं को लेकर हेड फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश समेत बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पर कई सवाल उठाए गए हैं. कई सीनियर खिलाड़ी बीसीसीआई सेटअप के बाहर के एक्सपर्ट्स से फिटनेस के लिए सलाह ले रहे हैं. इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों को पूर्व स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई की जगह एड्रियन ले रूक्स का आना से भी परेशानी हुई है.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: आकिब नबी की चमकी किस्मत! पहली बार टीम इंडिया में मिली एंट्री, बुमराह की लेंगे जगह

कप्तान गिल ने उठाए थे सवाल

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम में इंजरी की समस्या पर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा कि वे और हेड कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने से परेशान हैं. यह कोच और कप्तान दोनों के लिए यह एक निराशाजनक दौर रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण उन्हें अपनी पहली पसंद वाली प्लेइंग-11 के बिना खेलना पड़ता है.

इन दो स्टाफ की हो सकती है छुट्टी

बता दें कि मौजूदा समय में भारतीय टीम हेड फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन हैं, जबकि टीम के डॉक्टर रिजवान खान हैं. अगर स्थिति जल्द ही ठीक नहीं होती है, तो इन दोनों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है. रिव्यू मीटिंग के बाद बोर्ड उन दोनों की जगह नए नामों पर विचार कर सकता है.

Tags: Gautam GambhirTeam India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोहेल खान ने सीमा सजदेह से तलाक के बाद पहली...

August 3, 2026

ज्यादा मूंग दाल खाने के नुकसान

August 3, 2026

इन 6 अनोखे किरदार में नजर आ चुके हैं सुनील...

August 3, 2026

साई सुदर्शन vs देवदत्त पडिक्कल, टेस्ट में कौन ज्यादा बेहतर?

August 3, 2026

‘रामायण’ के लिए किसने वसूली सबसे भारी रकम? हैरान कर...

August 3, 2026

खाना पचाने के लिए किस करवट सोना ठीक?

August 2, 2026
कोच के बाद फिजियो-डॉक्टर की बारी! इन 2 लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा, गौतम गंभीर करेंगे फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कोच के बाद फिजियो-डॉक्टर की बारी! इन 2 लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा, गौतम गंभीर करेंगे फैसला
कोच के बाद फिजियो-डॉक्टर की बारी! इन 2 लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा, गौतम गंभीर करेंगे फैसला
कोच के बाद फिजियो-डॉक्टर की बारी! इन 2 लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा, गौतम गंभीर करेंगे फैसला
कोच के बाद फिजियो-डॉक्टर की बारी! इन 2 लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा, गौतम गंभीर करेंगे फैसला