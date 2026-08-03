कोच के बाद फिजियो-डॉक्टर की बारी! इन 2 लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा, गौतम गंभीर करेंगे फैसला

Team India Support Staff Review: भारतीय क्रिकेट टीम पिछले लंबे समय से इंजरी की समस्या से जूझ रही है. आए दिन कोई ने कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, जिसके चलते टीम इंडिया को परेशानियां का सामना करना पड़ता है. इसको लेकर भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने भी निराशा जाहिर की थी. अब रिपोर्ट आई है कि बीसीसीआई अगले हफ्ते भारतीय टीम में चोटों से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा (Review) करेगा, जिसमें टीम के फिजियो पर गाज गिर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन के बारे में फीडबैक देगा, जो साल 2022 में नितिन पटेल की जगह लेने के बाद से टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं.

फिजियोथेरेपिस्ट पर गिरेगी गाज!

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम को पिछले कई महीनों से खिलाड़ियों की चोटों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंग्टन सुंदर जैसे खिलाड़ी चोटिल हैं. इस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह का भी नाम जुड़ गया है. चोट की इन लगातार समस्याओं को लेकर हेड फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश समेत बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) पर कई सवाल उठाए गए हैं. कई सीनियर खिलाड़ी बीसीसीआई सेटअप के बाहर के एक्सपर्ट्स से फिटनेस के लिए सलाह ले रहे हैं. इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों को पूर्व स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई की जगह एड्रियन ले रूक्स का आना से भी परेशानी हुई है.

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कप्तान गिल ने उठाए थे सवाल

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम में इंजरी की समस्या पर खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा कि वे और हेड कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने से परेशान हैं. यह कोच और कप्तान दोनों के लिए यह एक निराशाजनक दौर रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण उन्हें अपनी पहली पसंद वाली प्लेइंग-11 के बिना खेलना पड़ता है.

इन दो स्टाफ की हो सकती है छुट्टी

बता दें कि मौजूदा समय में भारतीय टीम हेड फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन हैं, जबकि टीम के डॉक्टर रिजवान खान हैं. अगर स्थिति जल्द ही ठीक नहीं होती है, तो इन दोनों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है. रिव्यू मीटिंग के बाद बोर्ड उन दोनों की जगह नए नामों पर विचार कर सकता है.