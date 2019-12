नई दिल्ली. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शिखर धवन के घुटने में महाराष्ट्र के खिलाफ खेलते हुए चोट लगी थी. धवन इस चोट की वजह से वेस्टइंडीज के खिलाफ हो रही टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे और उनकी जगह टीम में संजू सैमसन को मौका दिया गया था. अब रिपोर्ट्स के अनुसार धवन वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 दिसंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले पाएगें क्योंकि धवन की चोट को ठीक होने में अभी समय लगेगा. धवन के बाहर होने से मैनजमेंट के सामने एक बड़ा सवाल है कि धवन की जगह टीम में कौन आएगा.

धवन को सूरत में महाराष्ट्र के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल के दौरान बाएं घुटने पर गहरी चोट लगी थी. बीसीसीआई मेडिकल टीम ने मंगलवार को उसके घाव को देखा. इसके बाद बीसीसीआई (BCCI) मेडिकल टीम ने सुझाव दिया है कि धवन को अपने टांके को बंद करने और घाव को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कुछ और समय चाहिए.

वहीं मुंबई मिरर की रिपोर्टों के अनुसार ऐसा लगता है कि शिखर धवन को मैदान पर वापस आने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी. धवन वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के दौरे पर भी नहीं जा सकते हैं.

NEWS : @IamSanjuSamson named as replacement for injured Dhawan for the T20I series against West Indies.

Wriddhiman Saha undergoes surgery.

— BCCI (@BCCI) November 27, 2019