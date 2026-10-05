Ind-Pak Rivalry: भारत-पाकिस्तान का वह मैच, जिसे कहा जाता है ‘सभी मुकाबलों की मां’ आखिरी ओवर में निकला नतीजा

Ind-Pak Rivalry: 1947 में भारत के बंटवारे के बाद मुल्क बना पाकिस्तान. भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान और भारत के बीच कई वजहों से दुश्मनी है. कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है और हर बार हमारी ही जीत हुई है. बॉर्डर पर जो टेंशन हमेशा रहती है वह भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान नजर आती है. खासतौर से वन डे और टी-20 के मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैन्स के बीच ‘युद्ध’ जैसा माहौल बन जाता है. इस स्टोरी में हम जिक्र कर रहे हैं भारत-पाकिस्तान के बीच हुए उस मैच की, जिसे ‘सभी मुकाबलों की मां’ (Mother of All Battles) कहा जाता है.

1998 में खेला गया था यह मुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच यह रोमांचक मुकाबला वर्ष 1998 की शुरुआत में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खेला गया था. यह इंडिपेंडेंस कप का तीसरा और निर्णायक फ़ाइनल था. बांग्लादेश तीसरी टीम थी, लेकिन ताकत और अनुभव के हिसाब से क्रिकेट के सभी जानकार जानते थे कि फ़ाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगा. 3 मैचों की फ़ाइनल सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर थी और अब सब कुछ इसी मैच पर निर्भर था. यह कितना ज़बरदस्त मैच साबित होने वाला था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था.

पहले पाकिस्तान ने की बैटिंग, बनाए 300 पार रन

पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 48 ओवरों में 5 विकेट खोकर 314 रनों का पहाड़ खड़ा किया. इस मैच में पाकिस्तान के बैटर ने गजब का खेल दिखाया. सईद अनवर ने140 रनों की पारी खेली और एजाज़ अहमद ने 117 रन बनाए. दोनों जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय गेंदबाज़े नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैदान पर भारतीय टीम तो स्टेडियम और टीवी के सामने बैठे भारतीय फैन्स निराश थे.

मुश्किल था लक्ष्य

भारत को जीतने के लिए वनडे में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, क्योंकि भारत या पाकिस्तान दोनों ही 300 से ज्यादा रनों का पीछा नहीं कर पाए थे. यह एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना था और यह मैच वाकई रोमांचक साबित हुआ. दर्शक पूरे 100 ओवर तक सांस थामे मैच देखते रहे.

सचिन हुए फेल तो सौरभ गांगुली ने दिखाया दम

सचिन तेंदुलकर ने भारत को तेज़ शुरुआत दिलाई, लेकिन उनके आउट होने के बाद सौरव गांगुली (124) और रॉबिन सिंह (82) ने दूसरे विकेट के लिए 179 रन जोड़े. उस समय लग रहा था कि भारत आसानी से जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने वापसी की कोशिश शुरू कर दी. विकेट गिरते गए और ज़रूरी रन रेट बढ़ता गया, लेकिन मैच के दौरान एक नई समस्या खड़ी हो गई. रोशनी कम होने लगी और फ्लडलाइट्स के बावजूद साफ़ दिखाई नहीं दे रहा था.

मैच में आया ट्विस्ट

पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर D/L नियम के तहत खेल रोका गया तो वे हार जाएंगे. खेल जारी रहा और बात आखिरी छह गेंदों पर नौ रन बनाने तक आ गई, जबकि तीन विकेट हाथ में थे. क्रीज़ पर जवागल श्रीनाथ और ऋषिकेश कानिटकर थे.

अंधेरे में हुआ कमाल

सकलेन मुश्ताक ने लगभग अंधेरे में आखिरी ओवर फेंका. समीकरण दो गेंदों पर तीन रन का रह गया और कानिटकर स्ट्राइक पर थे. फिर वह निर्णायक पल आया जबक सकलेन ने एक डिपिंग फुल टॉस गेंद फेंकी और कानिटकर ने पूरी ताकत से उस पर बल्ला घुमाया. गेंद को ठीक से न देख पाने के बावजूद उनका शॉट एकदम सही लगा. गेंद फील्डरों के बीच से होती हुई बाउंड्री रोप के पार चली गई और पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला और खिताब जीत गया.

भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

यह रन चेज़ का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और खिलाड़ी जश्न मनाने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे. पाकिस्तान के लिए बुरा भी लगा क्योंकि उन्होंने आखिर तक संघर्ष किया था, लेकिन वह दिन ‘मेन इन ब्लू’ (भारतीय टीम) का था. मोहम्मद अज़हरुद्दीन खुश थे और उन्होंने ट्रॉफी ऊपर उठाई. अब करीब 3 दशक होने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय प्रशंसक आज भी उस मैच को याद करते हैं. बेशक पाकिस्तानी प्रशंसक भी इसे याद करते होंगे, बस उनके मन में इससे जुड़ी भावना थोड़ी अलग होगी.