टीम इंडिया के लिए नो रेस्ट! पाकिस्तान को हराने के बाद अक्टूबर में 10 और मुकाबले खेलेगा भारत, नोट करें शेड्यूल…

Team India Schedule for October: एशियन गेम्स में पाकिस्तान को हराने के बाद भारत की टी20 टीम के लिए आने वाला समय आसान नहीं होने वाला है. भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अक्टूबर का महीना बेहद व्यस्त रहने वाला है. टीम इंडिया इस महीने लगातार दो बड़ी टी20 सीरीज खेलेगी. पहले भारतीय टीम अपने घर में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में उतरेगी. इसके बाद टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां दोनों देशों के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाएंगे. इस तरह भारत के खाते में अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत के बीच कुल 10 टी20 मैच होंगे.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का आगाज 6 अक्टूबर को लखनऊ में होगा. पहला मुकाबला रात 7 बजे से खेला जाएगा. इसके बाद 9 अक्टूबर को रांची में दूसरा टी20 होगा. तीसरा मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा. वहीं 14 अक्टूबर को हैदराबाद चौथे मुकाबले की मेजबानी करेगा. सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा. सभी मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होंगे.

न्यूजीलैंड दौरे पर भी बड़ा मुकाबला

वेस्टइंडीज सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. इसी मैदान पर 24 अक्टूबर को दूसरा मैच होगा. इसके बाद 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में तीसरा टी20 खेला जाएगा. चौथा मुकाबला 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में होगा, जबकि सीरीज का आखिरी मैच 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी मुकाबले भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे.

सेलेक्टर्स की रहेंगी नजरें

टीम इंडिया के लिए यह पूरा दौर काफी अहम रहने वाला है. लगातार टी20 मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सेलेक्टर्स की भी नजर रहेगी. खासतौर पर युवा खिलाड़ियों के पास अपनी जगह पक्की करने का मौका होगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू परिस्थितियों में खेलने के बाद न्यूजीलैंड की चुनौती टीम के लिए बिल्कुल अलग होगी. ऐसे में अक्टूबर का यह बिजी शेड्यूल भारतीय टीम की तैयारियों और खिलाड़ियों की फॉर्म के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.