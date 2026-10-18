Team India Next Series: वेस्टइंडीज सीरीज खत्म, अब किसकी बारी! टीम इंडिया कब-कहां खेलेगी अगला मैच?

Team India Next Series: भारत बनाम वेस्टइंडीज की टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हो गई है. इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. इसके चलते सीरीज का नतीजा नहीं निकल पाया. इस वजह से भारत-वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज ड्रॉ हो गई. भारतीय कप्तान इस सीरीज को नहीं जीत पाने पर मायूस दिखाई दिए. हालांकि अब उन्हें अगली सीरीज की तैयारियों में जुटना होगा. भारतीय टीम अगले हफ्ते ही 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए उतरने वाली है.

भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां पर पहले मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम जल्द ही न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन सा टी20 मैच कब-कहां खेला जाएगा? देखें अगली सीरीज का पूरा शेड्यूल…

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत टी20 सीरीज से होगी. यह सीरीज 22 अक्टूबर से खेला जाएगा, जिसका पहला मैच गुरुवार को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद 24 अक्टूबर को दूसरा टी20 मैच भी इसी मैदान पर खेला जाएगा. फिर तीसरा टी20 मुकाबला वेलिंग्टन के मैदान पर खेला जाएगा, जो 27 अक्टूबर को होगा, जबकि चौथा मुकाबला 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. वहीं, सीरीज का आखिरी और पांचवां टी20 मैच 1 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में होगा. ये सभी मुकाबले दोपहर 12:30 बजे से शुरू होंगे.

पहला टी20 मैच: 22 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)

दूसरा टी20 मैच: 24 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)

तीसरा टी20 मैच: 27 अक्टूबर (वेलिंग्टन)

चौथा टी20 मैच: 30 अक्टूबर (ऑकलैंड)

पांचवां टी20 मैच: 1 नवंबर (हैमिल्टन)

टी20 के बाद वनडे और टेस्ट भी होंगे

न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज के बाद 5 मैचों की वनडे और 2 टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी. वनडे सीरीज में भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे. वे दोनों करीब एक महीने बाद एक बाद साथ में मैदान पर उतरेंगे. ऐसे में फैंस उन दोनों की जोड़ी को एक बार मैदान पर उतरते देखना चाहते हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.