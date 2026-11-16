Rohit-Virat Next Match: 28 दिन करना पड़ेगा इंतजार! रोहित-विराट कब करेंगे वापसी, किसके खिलाफ खेलेंगे वनडे सीरीज?

Rohit-Virat Next Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो गई है. इस सीरीज में भारतीय टीम ने 3-1 से जीत दर्ज की. अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलते हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं. इसका मतलब है कि वे दोनों दोबारा वनडे सीरीज में ही खेलते दिखाई देंगे. ऐसे में फैंस को रोहित और विराट की जोड़ी को फिर से मैदान पर देखने के लिए इंतजार करना होगा. यह इंतजार करीब 1 महीने तक चलने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रोहित और विराट दोबारा टीम इंडिया की जर्सी में कब और किस टीम के खिलाफ वापसी करेंगे. नोट करें पूरा शेड्यूल…

कब वापसी करेंगे रोहित-विराट?

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) अगले महीने एक बार फिर टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में वापसी करेंगे. दरअसल, श्रीलंका की टीम अगले महीने भारत दौरे पर आएगी. इस दौरे पर भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज 13 दिसंबर से शुरू होगी, जिसका पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला 16 दिसंबर को बेंगलुरु में होगा. वहीं, तीसरा वनडे मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा. यह टीम इंडिया की साल 2026 की आखिरी वनडे सीरीज होगी.

भारत-श्रीलंका वनडे सीरीज शेड्यूल

पहला वनडे- 13 दिसंबर (विशाखापत्तनम)

दूसरा वनडे- 16 दिसंबर (बेंगलुरु)

तीसरा वनडे- 19 दिसंबर (अहमदाबाद)

रोहित-कोहली पर रहेंगी सिलेक्टर्स की नजरें

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान अभी नहीं किया गया है. हालांकि रोहित और विराट कोहली का नाम भारत की वनडे स्क्वाड में होना लगभग तय है, लेकिन इस सीरीज में दोनों दिग्गजों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी. दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही दिग्गजों का बल्ला शांत रहा. रोहित शर्मा न्यूजीलैंड दौरे पर 4 पारियों में सिर्फ 30 रन ही बना पाए. वहीं, विराट कोहली के बल्ले से 4 पारियों में महज 86 रन आए. ऐसे में विराट और रोहित श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में लय में लौटना चाहेंगे.