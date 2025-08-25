Cheteshwar Pujara replacement: कौन भर पाएगा चेतेश्वर पुजारा की जगह? टीम इंडिया के ये 3 बल्लेबाज़ हैं सबसे बड़े दावेदार

Cheteshwar Pujara retirement: भारतीय टेस्ट टीम के स्टार खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने रविवार, 23 अगस्त को अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन होगा भारतीय टीम के इस स्टार खिलाड़ी का विकल्प? ऐसे में आज इस लेख में हम आपके साथ वो तीन नाम साझा करने जा रहे हैं, जो पुजारा के विकल्प हो सकते हैं।

जैसा कि चेतेश्वर पुजार अब भारत के लिए नहीं खेलेंगे। वह लंबे समय से टीम इंडिया से दूर थे। आपको याद होगा कि उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 में खेला था। इसके बाद वो हमेशा से ही भारतीय टीम से नजरअंदाज किये गए। पुजारा टेस्ट फॉर्मेट में भारत के लिए नंबर 3 पर खेलते थे। ऐसे में अब भारतीय टीम में उनकी जगह कौन लेगा? भारतीय टीम को अब इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा। वैसे आपको बता दें कि 2023 से लेकर अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं मिला भारतीय टीम को जो पुजारा की जगह ले सके। वैसे कुछ विकल्प हैं भारतीय टीम के पास जो उनकी जगह ले सकते हैं।

साई सुदर्शन और करुण नायर नहीं भुना पाए मौका

पुजारा ने कई सालों तक नंबर 3 पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जब वह टीम से दूर थे तब भी कोई खिलाड़ी इस नंबर पर खास प्रभाव नहीं डाल पाया था। पुजारा की जगह हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर साई सुदर्शन और करुण नायर को नंबर 3 पर उतारा गया था। उम्मीद थी की वो उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ही खिलाड़ी इस मौके को नहीं भुना पाए।

सरफराज खान हो सकते हैं बेहतर विकल्प

अब भी भारतीय टीम को टेस्ट फॉर्मेट के लिए नंबर 3 पर खेलने वाले खिलाड़ी की तलाश है। ऐसे में हमारे लिस्ट में वो 3 खिलाड़ी हैं जो पुजारा की जगह ले सकते हैं। भारतीय टेस्ट टीम में नंबर 3 पर सरफराज खान का नाम सबसे ऊपर आता है। वहीँ दूसरे किसी खिलाड़ी की बात होती है तो वो अभिमन्यु ईश्वरन हैं जो पुजारा की जगह ले सकते हैं वहीँ तीसरे किसी खिलाड़ी की बात की जा सकती है तो वो हैं रजत पाटीदार, इनको मौका मिलने की उम्मीद है। ये खिलाड़ी लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम में मौके की तलाश में हैं। वहीँ सरफराज खान और पाटीदार को कुछ मैच खिलाने के बाद भारतीय टीम ने नजरअंदाज कर दिया, जबकि अभिमन्यु अभी भी अपने टेस्ट डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, अभिमन्यु ने घरेलू क्रिकेट में काफी रन बनाए हैं।

