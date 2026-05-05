बोरिंग लग रहा IPL? टीम इंडिया के मुकाबले का कर रहे इंतजार, अगला मैच कब, देखिए पूरा शेड्यूल

कब होगी वनडे सीरीज की शुरुआत?
किस शहरों में होंगे ये मैच
भारत की टीम घरेलू मैदान पर अपना दबदबा कायम रखने के इरादे से उतरेगी, वहीं चयनकर्ता इस सीरीज में युवा और उभरते खिलाड़ियों को मौका देकर उनकी परीक्षा भी ले सकते हैं. यह दौरा भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत होते क्रिकेट संबंधों का भी प्रतीक है. भारत ने पिछले कई वर्षों से अफगानिस्तान क्रिकेट को समर्थन दिया है और उनके कई घरेलू मैचों की मेजबानी भी की है. न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में होने वाली यह सीरीज क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच से भरपूर रहने वाली है. अफगानिस्तान का भारत दौरा 2026 शानदार मुकाबलों और बेहतरीन क्रिकेट का वादा करता है.