Home > क्रिकेट > बोरिंग लग रहा IPL? टीम इंडिया के मुकाबले का कर रहे इंतजार, अगला मैच कब, देखिए पूरा शेड्यूल

बोरिंग लग रहा IPL? टीम इंडिया के मुकाबले का कर रहे इंतजार, अगला मैच कब, देखिए पूरा शेड्यूल

Team india Next Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के बीच लोगों के बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहे है कि भारत को अपना अगला मैच कब खेलना है. अफगानिस्तान की टीम जून 2026 में भारत दौरे पर आने वाली है, जहां दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जाएगी.

By: Satyam Senger | Published: May 5, 2026 5:23:01 PM IST

भारतीय टीम अपना अगला मैच कब खेलेगी.
भारतीय टीम अपना अगला मैच कब खेलेगी.


Team india Next Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) फैंस के लिए काफी बोरिंग साबित हो रहा है. कई लोगों के बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहे है कि भारत को अपना अगला मैच कब खेलना है.  अफगानिस्तान की टीम जून 2026 में भारत दौरे पर आने वाली है, जहां दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जाएगी. यह दौरा दोनों टीमों के लिए आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
दौरे की शुरुआत 6 से 10 जून के बीच न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से होगी. यह मुकाबला अफगानिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की मजबूत टीमों के खिलाफ अनुभव हासिल करने का शानदार मौका होगा. वहीं भारत इस मैच के जरिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ परख सकता है. कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में हो सकती है.

कब होगी वनडे सीरीज की शुरुआत?

टेस्ट मैच के बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज में आमने-सामने होंगी. पहला वनडे 14 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ में होगा. सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे 20 जून को चेन्नई में आयोजित किया जाएगा. पिछले कुछ साल में अफगानिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जबरदस्त प्रगति की है और अब उन्हें हल्के में नहीं लिया जाता. राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह उमरजई जैसे स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी ने टीम को बेहद मजबूत बनाया है. भारतीय परिस्थितियां अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के अनुकूल मानी जाती हैं, जिससे वे इस दौरे में कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं.

किस शहरों में होंगे ये मैच

You Might Be Interested In

भारत की टीम घरेलू मैदान पर अपना दबदबा कायम रखने के इरादे से उतरेगी, वहीं चयनकर्ता इस सीरीज में युवा और उभरते खिलाड़ियों को मौका देकर उनकी परीक्षा भी ले सकते हैं. यह दौरा भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत होते क्रिकेट संबंधों का भी प्रतीक है. भारत ने पिछले कई वर्षों से अफगानिस्तान क्रिकेट को समर्थन दिया है और उनके कई घरेलू मैचों की मेजबानी भी की है. न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में होने वाली यह सीरीज क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच से भरपूर रहने वाली है. अफगानिस्तान का भारत दौरा 2026 शानदार मुकाबलों और बेहतरीन क्रिकेट का वादा करता है.

Tags: IPL 2026Team India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

झटपट मैंगो बर्फी रेसिपी: स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाएंगे!

May 5, 2026

AC की छुट्टी! 6 पौधे घर को रखेंगे नेचुरली कूल

May 5, 2026

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

इमरान हाशमी की रोमांटिक फिल्में

May 4, 2026
बोरिंग लग रहा IPL? टीम इंडिया के मुकाबले का कर रहे इंतजार, अगला मैच कब, देखिए पूरा शेड्यूल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बोरिंग लग रहा IPL? टीम इंडिया के मुकाबले का कर रहे इंतजार, अगला मैच कब, देखिए पूरा शेड्यूल
बोरिंग लग रहा IPL? टीम इंडिया के मुकाबले का कर रहे इंतजार, अगला मैच कब, देखिए पूरा शेड्यूल
बोरिंग लग रहा IPL? टीम इंडिया के मुकाबले का कर रहे इंतजार, अगला मैच कब, देखिए पूरा शेड्यूल
बोरिंग लग रहा IPL? टीम इंडिया के मुकाबले का कर रहे इंतजार, अगला मैच कब, देखिए पूरा शेड्यूल