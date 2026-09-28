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Team India Next Match: पहले वनडे में भारत ने रौंदा, दूसरे में कौन मारेगा बाजी? IND vs WI के बीच दूसरा मैच कब, कहां?

India vs West Indies 2nd ODI: भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में बढ़त बना ली है. अब दोनों टीमें 30 सितंबर को गुवाहाटी में दूसरे वनडे में आमने-सामने होंगी. तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम के पास सीरीज अपने नाम करने का मौका होगा.

By: Satyam Sengar | Published: September 28, 2026 1:06:32 AM IST

भारत-वेस्टइंडीज के बीच कब खेला जाएगा दूसरा वनडे?
भारत-वेस्टइंडीज के बीच कब खेला जाएगा दूसरा वनडे?


Team India Next Match Against West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत 8 विकेट अपने नाम कर लिया है. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. अब दोनों टीमों की नजरें दूसरे वनडे पर हैं. पहले मैच में मिली जीत के बाद भारतीय टीम के पास सीरीज अपने नाम करने का मौका होगा. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम दूसरे मुकाबले में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा वनडे बुधवार, 30 सितंबर 2026 को खेला जाएगा. यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा. मैच की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे होगी, जबकि दोनों टीमों के कप्तान 1:30 बजे टॉस के लिए मैदान पर आएंगे. पहले वनडे के बाद टीम इंडिया को दूसरे मुकाबले की तैयारी के लिए कुछ दिनों का समय मिलेगा.

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सीरीज में बढ़त के बाद टीम इंडिया पर नजर
पहले वनडे में जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा होगा. अब दूसरे मुकाबले में टीम की कोशिश जीत का सिलसिला जारी रखने की होगी. कप्तान और टीम मैनेजमेंट के सामने प्लेइंग इलेवन को लेकर भी कुछ फैसले हो सकते हैं. बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों से भी एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज के लिए यह मुकाबला काफी अहम होगा, क्योंकि हार के बाद टीम सीरीज में पिछड़ जाएगी.

दोनों टीमों का स्क्वॉड:

भारतीय टीम का स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, औकिब नबी, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल

वेस्टइंडीज का स्क्वॉड: जॉन कैम्पबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान) (विकेटकीपर), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्डे, गुडाकेश मोती, अल्ज़ारी जोसेफ, जेडेन सील्स, शेरफेन रदरफोर्ड, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, कीमो पॉल

Tags: India vs West Indies
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