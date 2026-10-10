Team India Next Match: दूसरे टी20 में हारी टीम इंडिया, अब हिसाब चुकता करने की बारी! कब-कहां होगी अगली भिड़ंत?

Team India Next T20I Match: भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा. वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. वेस्टइंडीज की टीम ने इस पहाड़ जैसे टारगेट को सिर्फ 18.3 ओवर में ही चेज कर लिया. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में वेस्टइंडीज का सबसे हाईएस्ट रन चेज है. इसी के साथ भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज 1-1 से बराबर हो गई.

अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें बढ़त बनाने के इरादे से उतरेंगी. एक ओर कप्तान श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत-वेस्टइंडीज का तीसरा टी20 कब-कहां खेला जाएगा?

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 11 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले के लिए शाम 6:30 बजे टॉस होगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया की नजर वापसी करने पर होगी. वहीं, शे होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम लगातार दूसरी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

दूसरे टी20 में कैसे हारा भारत?

रांची में खेले गए दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 249 रन बनाए. भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 41 गेंद पर 82 रनों की पारी खेली. वहीं, तिलक वर्मा ने नाबाद 44 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 43 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर ने 40 रन और अभिषेक शर्मा ने 20 रन का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज ने 9 गेंद बाकी रहते ही टारगेट हासिल कर लिया.

वेस्टइंडीज ने जीता मुकाबला

वेस्टइंडीज की टीम ने सिर्फ 18.3 ओवर में ही 250 रन के स्कोर का टारगेट चेज कर लिया. वेस्टइंडीज ने सिर्फ 5 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर कप्तान शे होप ने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर पारी को संभाला. उनके बीच महज 54 गेंद पर 120 रनों की पार्टनरशिप हुई. शेरफेन रदरफोर्ड ने 37 गेंद पर 84 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रोमारियो शेपर्ड ने 13 गेंदों पर ही 34 रन बनाए. वहीं, कप्तान शे होप ने 45 गेंदों पर शतक लगाया. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में ही मैच जीत लिया.