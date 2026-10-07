Team India Next T20I Match: टीम इंडिया कब-कहां खेलेगी अगला मैच, कैसे देख सकेंगे लाइव, क्या वैभव को मिलेगा मौका?

Team India Next Match: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार (6 अक्टूबर) को खेला गया. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 से से बढ़त बना ली है. अब भारतीय टीम 9 अक्टूबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेलने उतरेगी.

इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाना चाहेगी. वहीं, दूसरी ओर शाई होप की वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मैच में वापसी करने के लिए उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में कड़ी जंग देखने को मिलेगी. इस मैच में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा. पहले टी20 मैच में वैभव को बाहर रखा गया था. आइए जानते हैं कि कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

भारत बनाम वेस्टइंडीज (IND vs WI) का दूसरा टी20 मैच 9 अक्टूबर (शुक्रवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉन्प्लेक्स में होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. इसके लिए मैच से आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे टॉस किया जाएगा. भारत-वेस्टइंडीज के इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी जियोहॉटस्टार (JioHotstar) के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा टीवी पर मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर किया जाएगा.

पहले टी20 में क्या हुआ?

पहले टी20 मैच की बात करें, तो भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. लखनऊ में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 171 रन बनाए. वेस्टइंडीज की ओर से धाकड़ ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड ने 34 गेंदों पर 56 रनों की शानदार पारी खेली. रदरफोर्ड के अलावा वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने 37 गेंद पर 52 रन बनाए. वहीं, अकील हुसैन ने 15 और कामिल पूरन ने 12 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. भारत की ओर से युवा ऑलराउंडर नमन धीर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. इसके अलावा अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटकाए.

श्रेयस अय्यर ने ठोका तूफानी शतक

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज (IND vs WI) के खिलाफ 172 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 21 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई. श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 42 गेंद पर शतक लगा दिया. उन्होंने 43 गेंद पर नाबाद 102 रनों की पारी खेली. उनके अलावा ईशान किशन ने भी 27 गेंद पर नाबाद 37 रन बनाए. इसके दम पर भारतीय ने सिर्फ 14.4 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. अय्यर के तूफानी शतक के दम पर भारत ने 32 गेंद बाकी रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया.