Team India Next Series: श्रीलंका का काम तमाम! अब किसको हराने उतरेगी टीम इंडिया, किस टीम से अगला मैच?

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Team India Next Series Schedule: श्रीलंका का दौरा खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया की अगली भिड़ंत अफगानिस्तान से होगी. भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट 27 अगस्त को कोलंबो में ड्रॉ हो गया. इसके साथ ही भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा भी खत्म हो गया है. अब टीम इंडिया अपने घर में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. यह सीरीज सितंबर 2026 में होगी और तीनों मुकाबले दिल्ली में खेले जाएंगे. आइए जानते हैं कि मुकाबले कब से शुरू होंगे और किस किस दिन भारत मैच खेलेगा.
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच 13 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा. मुकाबला रात 7:30 बजे शुरू होगा. इसके बाद दूसरा मैच 15 सितंबर और तीसरा टी20 17 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों मुकाबले भी दिल्ली में ही होंगे और इसका समय भी रात 7:30 बजे रखा गया है. यानी क्रिकेट फैंस के लिए ये दिन काफी मजेदार रहने वाले हैं. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाली है. कुछ खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका मिल सकता है.
दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम भी भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी. अफगानिस्तान के पास अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, जो दिल्ली की परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं. अफगानिस्तान की टीम में इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज और राशिद खान जैसे खिलाड़ी हैं.
भारत-अफगानिस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल
पहला टी20: 13 सितंबर 2026, दिल्ली, रात 7:30 बजे
दूसरा टी20: 15 सितंबर 2026, दिल्ली, रात 7:30 बजे
तीसरा टी20: 17 सितंबर 2026, दिल्ली, रात 7:30 बजे
पहला टी20: 13 सितंबर 2026, दिल्ली, रात 7:30 बजे
दूसरा टी20: 15 सितंबर 2026, दिल्ली, रात 7:30 बजे
तीसरा टी20: 17 सितंबर 2026, दिल्ली, रात 7:30 बजे
श्रेयस अय्यर को मिलेगी कमान
तीनों मैच दिल्ली में होने का फायदा भारतीय टीम को मिल सकता है, क्योंकि खिलाड़ी घरेलू परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अब टी20 के तेज फॉर्मेट में उतरना होगा. हालांकि, सीरीज के लिए अभी भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है. वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका मिल सकता है. जबकि टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर संभाल सकते हैं.