Team India Next Series: श्रीलंका का काम तमाम! अब किसको हराने उतरेगी टीम इंडिया, किस टीम से अगला मैच?

दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम भी भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी. अफगानिस्तान के पास अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, जो दिल्ली की परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं. अफगानिस्तान की टीम में इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज और राशिद खान जैसे खिलाड़ी हैं.

भारत-अफगानिस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20: 13 सितंबर 2026, दिल्ली, रात 7:30 बजे

दूसरा टी20: 15 सितंबर 2026, दिल्ली, रात 7:30 बजे

तीसरा टी20: 17 सितंबर 2026, दिल्ली, रात 7:30 बजे

श्रेयस अय्यर को मिलेगी कमान

तीनों मैच दिल्ली में होने का फायदा भारतीय टीम को मिल सकता है, क्योंकि खिलाड़ी घरेलू परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अब टी20 के तेज फॉर्मेट में उतरना होगा. हालांकि, सीरीज के लिए अभी भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है. वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका मिल सकता है. जबकि टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर संभाल सकते हैं.