IND vs SL 2nd Test: सीरीज में टीम इंडिया की जीत पक्की! पहले से कमजोर हुआ श्रीलंका, दूसरा मैच कब, कहां?

Team India Next match: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 165 रन से जीत दर्ज की है. गाले टेस्ट में भारतीय टीम के लगभग सभी प्लेयर्स ने जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस जीत के साथ भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दम दिखाया. अब भारतीय टीम की नजरें सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट पर हैं. आइए जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कब, कहां, किस मैदान पर खेला जाएगा. ये भी जानेंगे कि श्रीलंका पहले से कमजोर क्यों हो गया.

पहले टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया का अगला मुकाबला 23 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ होगा. दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मुकाबला 23 से 27 अगस्त तक चलेगा और भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. मैच कुल 5 दिन तक चलेगा. बता दें कि पहला टेस्ट के दौरान कई बार बारिश देखने को मिली थी. ठीक इसी तरह दूसरे टेस्ट मैच का मजा भी बारिश खराब कर सकती है. वेदर रिपोर्ट के अनुसार कोलंबो में बारिश की संभावना है.

कोलंबो में क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत

शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम दूसरे टेस्ट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखना चाहेगी. गाले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेलीं, जबकि गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर श्रीलंका पर दबाव बनाया. अब कोलंबो में गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही प्लेइंग इलेवन चुनने की होगी. पहले टेस्ट में सफल जीत के बाद इसकी उम्मीद कम है कि भारत दूसरे मैच में कोई बदलाव करे. देखना दिलचस्प होगा कि प्लेइंग XI कैसी होती है.

श्रीलंका पहले से कमजोर क्यों?

श्रीलंका को दूसरे टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है. विकेटकीपर-बल्लेबाज कुसल मेंडिस और पूर्व कप्तान दिनेश चांदीमल भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. दोनों ही चोट की वजह से बाहर हैं, दोनों खिलाड़ियों के बाहर होने से श्रीलंकाई टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इन दो दिग्गजों के बाहर होने से टीम इंडिया के जीत की संभावना और बढ़ गई है. हालांकि, श्रीलंका की नजर दूसरे टेस्ट में वापसी करने पर होगी.