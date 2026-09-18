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Team India Next Match: अफगानिस्तान का सफाया, अब किससे होगी टीम इंडिया की टक्कर, कब-कहां होगा मुकाबला?

Team India Next Match: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को फ्रेंडशिप कप की सीरीज में 3-0 से हराकर सूपड़ा साफ कर दिया है. सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रनों से बुरी तरह हराया. अब भारतीय टीम 4 दिन बाद मैदान पर उतरेगी. जानें भारतीय टीम का अगला मैच कब होगा...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 18, 2026 12:54:24 AM IST

भारतीय टीम कब-कहां खेलेगी अगला मैच?
भारतीय टीम कब-कहां खेलेगी अगला मैच?


Team India Next Match: भारत ने अफगानिस्तान को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से हरा दिया है. सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसी के साथ भारत ने 3-0 से सीरीज जीतकर फ्रेंडशिप कप अपने नाम कर ली. इस सीरीज के तीनों मैचों में भारतीय टीम ने एकतरफा मैच जीता. पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, फिर दूसरे मैच में भी 7 विकेट से शिकस्त दी. इसके बाद तीसरे टी20 में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रनों से हराया. अब भारतीय टीम 4 दिन बाद मैदान पर उतरेगी. जानें भारतीय टीम का अगली टक्कर से किससे होगी और मुकाबला कहां खेला जाएगा?

टीम इंडिया कब खेलेगी अगला मैच?

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भारतीय टीम का अगला मुकाबला 22 सितंबर को जापान के खिलाफ होगा. यह मुकाबला जापान के तोचिगी प्रान्त के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम एशियन गेम्स से पहले जापान के साथ ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी. यह मुकाबला दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने पर आयोजित किया जा रहा है.

यह पहली बार होगा जब भारत और जापान के बीच कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा. इस ऐतिहासिक मुकाबले का नाम ‘सुजुकी कप’ (Suzuki Cup) रखा गया है. इस ऐतिहासिक मुकाबले के बाद भारतीय टीम 28 सितंबर को एशियन गेम्स में अपना पहला मैच खेलेगी, जो क्वार्टरफाइनल होगा. ICC रैंकिंग के आधार पर भारत को सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिली है.

कब-कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम जापान का ऐतिहासिक मैच 22 सितंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 9 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा अगर आप इस मुकाबले को मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो फैनकोड (FanCode) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

भारत के खिलाफ जापान की स्क्वाड

केंडेल कादोवाकी फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा हिन्ज़, बेंजामिन इटो डेविस, एलेस्टर कादोवाकी फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, जेक कुसुदा नैर्न, वतारू मियाउची (विकेटकीपर), रेओ साकुरानो थॉमस, एलेक्स शिराई पाटज़ुकिटर, सुगाया मैक्लान (विकेटकीपर) त्सुयोशी तकादा, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लाचलान यामामोटो लेक.

जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मैच के लिए भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, विप्रज निगम, यश ठाकुर.

Tags: Team Indiateam india schedule
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