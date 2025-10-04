Team India New Schedule 2025: टीम इंडिया के नए शेड्यूल का ऐलान, 2 टीमों के साथ भारत खेलेगा 10 T-20I और 6 ODI

TEAM INDIA SCHEDULE: टीम इंडिया इन दिनों वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेल रही है. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम को अगली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है. इस सीरीज़ का सभी भारतीय क्रिकेट फैंस बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. क्योंकि इस सीरीज़ में रोहित शर्मा विराट कोहली की वापसी हो सकती है. क्रिकेट फैंस को एक बार फिर से रोको (RO-KO) की जोड़ी मैदान पर देखने को मिल सकती है. विराट कोहली और रोहित शर्मा हमें एक बार फिर से एकसाथ मैदान पर नज़र आ सकते हैं. दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में खेलते नज़र आएंगे. चलिए आपको बताते हैं कि इस साल अब टीम इंडिया को कौन-कौन सी सीरीज़ खेलनी है और किस-किस टीम के खिलाफ खेलनी है.
रोहित-कोहली की होगी वापसी!
रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों दिग्गज अब केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं. टीम इंडिया अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा, इसी दिन विराट और रोहित शर्मा की वापसी हो सकती है. चलिए आपको पहले 3 मैचों की इस वनडे सीरीज़ का पूरा शेड्यूल बताते हैं.
IND vs AUS वनडे सीरीज़ का शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|टीमें
|जगह
|पहला वनडे
|19 अक्टूबर 2025
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|पर्थ
|दूसरा वनडे
|23 अक्टूबर 2025
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|एडिलेड
|तीसरा वनडे
|25 अक्टूबर 2025
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|सिडनी
वनडे सीरीज़ के बाद बारी होगी पांच मैचों की टी-20 सीरीज़ की. तो चलिए आपको टी-20 सीरीज़ का भी पूरा शेड्यूल बताते हैं,
IND vs AUS टी-20 सीरीज़ का शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|टीमें
|जगह
|पहला टी20
|29 अक्टूबर 2025
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|कैनबरा
|दूसरा टी20
|31 अक्टूबर 2025
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|मेलबर्न
|तीसरा टी20
|2 नवंबर 2025
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|होबार्ट
|चौथा टी20
|6 नवंबर 2025
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|गोल्ड कोस्ट
|पांचवां टी20
|8 नवंबर 2025
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|ब्रिस्बेन
ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारत लौटेगी, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 मैच भी खेले जाएंगे.
IND vs SA टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|टीमें
|जगह
|पहला टेस्ट
|14 – 18 नवंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|कोलकाता
|दूसरा टेस्ट
|22 – 26 नवंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|गुवाहाटी
इसके बाद टीम इंडिया द.अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेगी. इस सीरीज़ का शेड्यूल कुछ इस तरह का रहेगा.
IND vs SA वनडे सीरीज़ का शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|टीमें
|जगह
|पहला वनडे
|30 नवंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|रांची
|दूसरा वनडे
|3 दिसंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|रायपुर
|तीसरा वनडे
|6 दिसंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|विशाखापट्टनम
वनडे सीरीज़ के बाद बारी होगी पांच मैचों की टी-20 सीरीज़ की. तो इस सीरीज़ का शेड्यूल भी जान लिजिए.
IND vs SA टी-20 सीरीज़ का शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|टीमें
|जगह
|पहला टी20
|9 दिसंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|कटक
|दूसरा टी20
|11 दिसंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|मोहाली
|तीसरा टी20
|14 दिसंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|धर्मशाला
|चौथा टी20
|17 दिसंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|लखनऊ
|पांचवां टी20
|19 दिसंबर 2025
|भारत vs साउथ अफ्रीका
|अहमदाबाद