Team India New Schedule 2025: टीम इंडिया के नए शेड्यूल का ऐलान, 2 टीमों के साथ भारत खेलेगा 10 T-20I और 6 ODI

TEAM INDIA SCHEDULE: टीम इंडिया इन दिनों वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेल रही है. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम को अगली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है. इस सीरीज़ का सभी भारतीय क्रिकेट फैंस बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. क्योंकि इस सीरीज़ में रोहित शर्मा विराट कोहली की वापसी हो सकती है. क्रिकेट फैंस को एक बार फिर से रोको (RO-KO) की जोड़ी मैदान पर देखने को मिल सकती है. विराट कोहली और रोहित शर्मा हमें एक बार फिर से एकसाथ मैदान पर नज़र आ सकते हैं. दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में खेलते नज़र आएंगे. चलिए आपको बताते हैं कि इस साल अब टीम इंडिया को कौन-कौन सी सीरीज़ खेलनी है और किस-किस टीम के खिलाफ खेलनी है.

रोहित-कोहली की होगी वापसी!

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों दिग्गज अब केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं. टीम इंडिया अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा, इसी दिन विराट और रोहित शर्मा की वापसी हो सकती है. चलिए आपको पहले 3 मैचों की इस वनडे सीरीज़ का पूरा शेड्यूल बताते हैं.

IND vs AUS वनडे सीरीज़ का शेड्यूल

मैच तारीख टीमें जगह पहला वनडे 19 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया पर्थ दूसरा वनडे 23 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया एडिलेड तीसरा वनडे 25 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया सिडनी

वनडे सीरीज़ के बाद बारी होगी पांच मैचों की टी-20 सीरीज़ की. तो चलिए आपको टी-20 सीरीज़ का भी पूरा शेड्यूल बताते हैं,

IND vs AUS टी-20 सीरीज़ का शेड्यूल

मैच तारीख टीमें जगह पहला टी20 29 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया कैनबरा दूसरा टी20 31 अक्टूबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न तीसरा टी20 2 नवंबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया होबार्ट चौथा टी20 6 नवंबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट पांचवां टी20 8 नवंबर 2025 भारत vs ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारत लौटेगी, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 मैच भी खेले जाएंगे.

IND vs SA टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल

मैच तारीख टीमें जगह पहला टेस्ट 14 – 18 नवंबर 2025 भारत vs साउथ अफ्रीका कोलकाता दूसरा टेस्ट 22 – 26 नवंबर 2025 भारत vs साउथ अफ्रीका गुवाहाटी

इसके बाद टीम इंडिया द.अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेलेगी. इस सीरीज़ का शेड्यूल कुछ इस तरह का रहेगा.

IND vs SA वनडे सीरीज़ का शेड्यूल

मैच तारीख टीमें जगह पहला वनडे 30 नवंबर 2025 भारत vs साउथ अफ्रीका रांची दूसरा वनडे 3 दिसंबर 2025 भारत vs साउथ अफ्रीका रायपुर तीसरा वनडे 6 दिसंबर 2025 भारत vs साउथ अफ्रीका विशाखापट्टनम

वनडे सीरीज़ के बाद बारी होगी पांच मैचों की टी-20 सीरीज़ की. तो इस सीरीज़ का शेड्यूल भी जान लिजिए.

IND vs SA टी-20 सीरीज़ का शेड्यूल