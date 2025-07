Team India meet King Charles III: किंग चार्ल्स III से पहली बार मिलकर देखने लायक था शुभमन गिल का मुंह, महिला टीम की कप्तान के साथ भी Video हुआ वायरल

Team India meet King Charles III: भारत की पुरुष और महिला टीमें इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर हैं। शुभमन गिल की अगुवाई वाली पुरुष टीम जहाँ पाँच मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेल रही है, वहीं हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली महिला टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज़ खेल रही है। इससे पहले, टीम ने इंग्लैंड को पाँच मैचों की टी20 सीरीज़ में 3-2 से हराया था। मंगलवार को दोनों टीमों ने लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की।

#WATCH | The United Kingdom: King Charles III pose with the players of the Indian Men’s and Women’s Cricket team, the coach, staff members and BCCI officials, at St. James’s Palace in London. pic.twitter.com/YRhQPcXvuw — ANI (@ANI) July 15, 2025

भारत के एयर डिफेंस को भेदने के लिए चीन-पाक ने बनाया खतरनाक प्लान, तैयार किया ऐसा ड्रोन, एक्सपर्ट की चेतावनी से फटी रह जाएंगी आंखें

The United Kingdom: King Charles III met the players of the Indian Men’s and Women’s Cricket team, the coach, staff members and BCCI officials, at St. James’s Palace in London. pic.twitter.com/ZFMJGep1Xq — ANI (@ANI) July 15, 2025





शुभमन गिल ने किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बारे में बताया

किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, “किंग चार्ल्स तृतीय से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें बुलाकर बहुत उदारता दिखाई। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। किंग चार्ल्स तृतीय ने हमें बताया कि पिछले टेस्ट मैच में हमारा आखिरी बल्लेबाज जिस तरह आउट हुआ, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, गेंद स्टंप्स पर लग रही थी… हमने उनसे कहा कि यह हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण मैच था और रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता था। आशा है कि आगे के दो मैचों में हमारी किस्मत अच्छी रहेगी।”

#WATCH | London, UK | On meeting King Charles III, Team India skipper Shubman Gill says, “It was amazing to meet King Charles III and he was very kind and generous to call us. We had some really good conversations. King Charles III told us that the way our last batsman got out in… pic.twitter.com/M1Us18svHt — ANI (@ANI) July 15, 2025

लॉर्ड्स टेस्ट पर क्या बोले शुभमन गिल?

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच पर कहा, “जिस तरह से दोनों टीमों ने खेला, उन्होंने काफी जोश दिखाया। हमने पूरे गर्व के साथ खेला और मानसिक और शारीरिक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। आखिरकार, जब आप पाँच दिनों तक चलने वाला टेस्ट मैच खेलते हैं और 20 रनों से हार जाते हैं, तो जीतने वाले को निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगेगा।” गिल ने आगे कहा, “हम जहाँ भी जाते हैं, हम बहुत भाग्यशाली और खुशकिस्मत हैं कि हमें हमेशा (भारतीय समर्थकों से) अच्छा समर्थन मिलता है।”

#WATCH | London, UK | On the lord’s #INDvsENGTest | Team India skipper Shubman Gill says, “The way both the teams played, they showed a lot of passion. We played with a lot of pride and gave our all mentally and physically. At the end of the day, when you play a test match that… pic.twitter.com/M3ySIQOTLS — ANI (@ANI) July 15, 2025

Project Vishnu : DRDO ने कर दिया बड़ा कारनामा, बना डाली ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक मिसाइल…US से लेकर चीन तक किसी के पास नहीं है इसका तोड़