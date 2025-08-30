Home > खेल > Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Indian Cricket Team Schedule: क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बार फिर रोमांच का ज़रिया बनेगा सितंबर में शुरू होने वाला एशिया कप 2025. जानिए कौन-कौन सी टीमें देंगी भारत को टक्कर।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 30, 2025 20:28:00 IST

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025

Asia Cup 2025: 9 सितंबर, 2025 से एशिया कप 2025 की शुरुआत होने वाली है जो कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक उत्सव की तरह होने वाला है। एशियन क्रिकेट काउन्सिल (ACC) द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट 1983 में अपनी शुरुआत के बाद से एशियाई क्रिकेट सुप्रीमैसी का सबसे बड़ा मंच रहा है। अब अपने 17वें संस्करण में, एशिया कप 2025, टी-20 विश्व कप 2026 के लिए कुछ प्रमुख एशियाई टीमों के लिए एक अभ्यास है।
कहां खेले जाएंगे मैच?

इस साल का टूर्नामेंट दुबई और अबू धाबी में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें फाइनल सहित 11 मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, और बाकी के आठ मैच अबू धाबी के शेख़ ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

भारत से अन्य टीमों का मुकाबला

भारत को टूर्नामेंट के ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएई और ओमान के साथ रखा गया है। वे अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेंगे, उसके बाद 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेंगे। भारत का आखिरी ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा। प्रत्येक ग्रुप से दो टीमें अगले सुपर फ़ोर के लिए क्वालीफाई करेंगी, जहाँ प्रत्येक टीम राउंड-रॉबिन चरण में एक बार एक-दूसरे से भिड़ेगी। अगर दोनों टीमें सुपर फ़ोर में पहुँचती हैं तो 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला हो सकता है, और अगर दोनों टीमें फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं तो एक और मुकाबला हो सकता है।

बड़ा एलान! सारे मनमुटाव भुलाकर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने भारत आएगी पाकिस्तानी टीम

इंडिया टीम में खिलाड़ियों का चयन

भारत ने इस महीने की शुरुआत में टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा की थी, जिसमें सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल उनके उप-कप्तान होंगे, जबकि श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना पाए हैं।

एशिया कप में टीम इंडिया का धुरंधर स्क्वाड

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमान गिल (उप कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, हर्षित राणा

Asia Cup 2025 के मैचों में हुआ बड़ा बदलाव, आधे घंटे की देरी से शुरू होंगे सारे मुकाबले, जानिए क्यों लिया गया फैसला?

Tags: asia cup 2025 scheduleAsia Cup 2025 schedule cricketAsia Cup 2025 schedule time table
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?