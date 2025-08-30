Team India एशिया कप के लिए तैयार, किस दिन होगा किस टीम से मुकाबला, जानें पूरी डिटेल

Asia Cup 2025: 9 सितंबर, 2025 से एशिया कप 2025 की शुरुआत होने वाली है जो कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक उत्सव की तरह होने वाला है। एशियन क्रिकेट काउन्सिल (ACC) द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट 1983 में अपनी शुरुआत के बाद से एशियाई क्रिकेट सुप्रीमैसी का सबसे बड़ा मंच रहा है। अब अपने 17वें संस्करण में, एशिया कप 2025, टी-20 विश्व कप 2026 के लिए कुछ प्रमुख एशियाई टीमों के लिए एक अभ्यास है।

कहां खेले जाएंगे मैच?

इस साल का टूर्नामेंट दुबई और अबू धाबी में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसमें फाइनल सहित 11 मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, और बाकी के आठ मैच अबू धाबी के शेख़ ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

भारत से अन्य टीमों का मुकाबला

भारत को टूर्नामेंट के ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएई और ओमान के साथ रखा गया है। वे अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेंगे, उसके बाद 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेंगे। भारत का आखिरी ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा। प्रत्येक ग्रुप से दो टीमें अगले सुपर फ़ोर के लिए क्वालीफाई करेंगी, जहाँ प्रत्येक टीम राउंड-रॉबिन चरण में एक बार एक-दूसरे से भिड़ेगी। अगर दोनों टीमें सुपर फ़ोर में पहुँचती हैं तो 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मुकाबला हो सकता है, और अगर दोनों टीमें फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं तो एक और मुकाबला हो सकता है।

इंडिया टीम में खिलाड़ियों का चयन

भारत ने इस महीने की शुरुआत में टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा की थी, जिसमें सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल उनके उप-कप्तान होंगे, जबकि श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना पाए हैं।

एशिया कप में टीम इंडिया का धुरंधर स्क्वाड

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमान गिल (उप कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, हर्षित राणा

