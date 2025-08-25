Home > खेल > सहारा से लेकर ड्रीम 11 तक, अंधकार में डूब गए भारतीय टीम के जर्सी पर दिखने वाले ये नाम

Team India Jersey Sponsorship: आइए देखते हैं कि सहारा से लेकर ड्रीम11 तक ने टीम इंडिया की जर्सी को कैसे स्पॉन्सर किया और आज उस कंपनी की क्या हालत है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 25, 2025 13:53:57 IST

Team India Jersey Sponsorship: दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से नाता तोड़ लिया है। यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल पास होने के बाद लिया गया। वहीं इस बिल के पास होते ही Dream11 को बड़ा झटका लगा। अब बिज़नेस टाइकून हर्ष गोयनका ने टीम इंडिया की जर्सी और उनकी स्पॉन्सरशिप को लेकर X पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिसे देख आप भी हैरान हो जाएंगे। गोयनका के पोस्ट के मुताबित अगर आप अपने ब्रांड के अस्तित्व को परखना चाहते हैं, तो इसके लिए शेयर बाज़ार की बजाय टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप का इतिहास देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सहारा से लेकर ड्रीम11 तक ने टीम इंडिया की जर्सी को कैसे स्पॉन्सर किया और आज उस कंपनी की क्या हालत है।

सबसे पहले बात करते हैं भारत की दिग्गज कंपनी सहारा की। एक समय था जब सहारा ग्रुप पूरे देश का बादशाह था। उस दौर में सहारा ने टीम इंडिया को भी स्पॉन्सर किया था। सहारा ने साल 2001 से साल 2013 तक टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर की। लेकिन समय के साथ इस कंपनी की हालत खराब होती गई।

एक ज़माने में माइक्रोमैक्स ने सस्ते स्मार्टफोन लाकर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। इसी दौरान इस कंपनी ने खूब स्पॉन्सरशिप की। जिसमें टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप भी शामिल थी। माइक्रोमैक्स ने 2014 से 2016 तक टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप की। धीरे-धीरे इस कंपनी का आकर्षण कम होने लगा। मार्केट लीडर बनने का सपना देखने वाली माइक्रोमैक्स धीरे-धीरे खुद ही मार्केट से बाहर हो गई।

माइक्रोमैक्स के बाद टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप एडटेक कंपनी बायजू को दे दी गई। इस कंपनी ने साल 2019 से 2023 तक टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप की। लेकिन जब इस कंपनी की किस्मत गिरने लगी, तो इस पर कई तरह के फर्जी लेन-देन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। कोरोना काल में बायजू का नाम घर-घर में था। लेकिन आज यह कंपनी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 की। ड्रीम 11 ने साल 2023 में टीम इंडिया की जर्सी की स्पॉन्सरशिप संभाली थी। लेकिन कंपनी को उस समय झटका लगा जब सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। ड्रीम 11 का टीम इंडिया के साथ 358 करोड़ रुपये का जर्सी सौदा था। वहीं, कंपनी ने अन्य विज्ञापनों पर लगभग 2400 करोड़ रुपये खर्च किए थे। लेकिन सरकार के फैसले के बाद बीसीसीआई ने ड्रीम 11 के साथ करार तोड़ दिया। अब देखना यह है कि कौन सी कंपनी टीम इंडिया की कमान संभालती है।

