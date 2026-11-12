आसमान में अटकी भारतीय क्रिकेटर्स की सांसें! 26 मिनट तक हवा में मंडराता रहा विमान, वेलिंगटन में ऐसा क्या हुआ?

Team India Flight Turbulence: न्यूजीलैंड में तीसरे वनडे के बाद भारतीय टीम 2 हिस्सों में बंट गई है. एक टीम वनडे सीरीज खेलने के लिए माउंट माउंगानुई पहुंची. वहीं, दूसरी टीम टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वेलिंगटन पहुंच गई है. जो टीम आखिरी 2 वनडे के लिए माउंट माउंगानुई पहुंची, उनका सफर शानदार रहा. वे समय से माउंट माउंगानुई पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. हालांकि वेलिंगटन के लिए रवाना हुई टेस्ट टीम को एक डरावने अनुभव का सामना करना पड़ा, जिसमें केएल राहुल, शुभमन गिल समेत 8-10 से खिलाड़ी मौजूद शामिल रहे.

वेलिंगटन में जमीन पर कदम रखने से पहले इन खिलाड़ियों के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिससे वे सभी डर गए. दरअसल, वेलिंगटन में तेज हवा के चलते उनकी फ्लाइट की लैंडिंग में परेशानी हुई. हालांकि अच्छी बात रही है कि जब दोबारा फ्लाइट लैंड करने की कोशिश की गई, जो कोई दिक्कत नहीं हुई.

पहली बार में लैंडिंग हुई फेल

Revsportz की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ मेंबर न्यूजीलैंड की फ्लाइट NZ5817 से वेलिंगटन के लिए रवाना हुए थे. फ्लाइट सुबह स्थानीय समयानुसार 11:43 बजे रवाना हुई. शुरुआत में तो सबकुछ नॉर्मल था, लेकिन वेलिंगटन एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही प्लेन को तेज क्रॉसविंड और टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. इसका नतीजा यह रहा है कि जब पहली बार में विमान लैंड करने की कोशिश नाकाम रही. इसके बाद पायलटों ने समझदारी दिखाते हुए लैंडिंग की कोशिश रद्द कर दोबारा उड़ान भरने का फैसला लिया.

26 मिनट कर हवा में अटकी सांसें!

दरअसल, वेलिंगटन का एयरपोर्ट पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो दुनिया के सबसे मुश्किल एयरपोर्ट्स में गिना जाता है. जब लगभग दोपहर 12:45 बजे जब फ्लाइट रनवे के करीब कुछ सौ फीट ऊपर पहुंचा, तो पायलटों को हवा के जोरदार झटकों और टर्बुलेंस के चलते लैंडिंग रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा. उसके बाद उन्होंने गो-अराउंड यानी लैंडिंग की कोशिश रद्द करके दोबारा उड़ान भरने का फैसला किया. इसके बाद एयरक्राफ्ट ने फिर से 5,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी और फिर हवा शांत होने के बाद दोबारा लैंडिंग की कोशिश की, जिसमें लो कामयाब रहे. दूसरी कोशिश में फ्लाइट 1:06 बजे लैंडिंग में कामयाब रही, जो तय समय से 26 मिनट पीछे था. भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को सुरक्षित उतारा गया.

लैंडिंग के बाद खिलाड़ियों को मिली राहत

26 मिनट तक भारतीय खिलाड़ियों की सांसें हवा में अटकी रहीं, लेकिन गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित रहे. टर्बुलेंस के चलते हुई इस घटना में किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ को कोई चोट या खरोंच नहीं आई है. सफल लैंडिंग के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स ने राहत की सांस ली. बता दें कि भारतीय टीम 19 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी. यह मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा.