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Team India Injury: किस के पैर, तो किसी की उंगली में दर्द, 13 खिलाड़ी इंजरी से जूझ रहे, ऐसा लग रहा, एक पूरी टीम चोटिल

Injured Players of Team India: भारतीय टीम के कई खिलाड़ी इस समय चोटिल चल रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि कुल 13 खिलाड़ी इंजरी से जूझ रहे हैं और रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बाएं घुटने में सिनोवाइटिस है.

By: Satyam Sengar | Published: August 12, 2026 5:09:45 PM IST

भारत के 13 खिलाड़ी चोटिल.
भारत के 13 खिलाड़ी चोटिल.


Injured Players of Team India: टीम इंडिया इस समय चोटों की बड़ी समस्या से जूझ रही है. कुल 13 खिलाड़ी अलग-अलग चोटों के कारण फिटनेस हासिल करने की कोशिश में हैं. ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी एक टीम ही चोटिल होकर बैठ गई है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बाएं घुटने में सिनोवाइटिस है. उनके घुटने से फ्लूइड निकाला गया और जॉइंट इंजेक्शन भी दिए गए हैं, लेकिन वह अभी जॉगिंग के दौरान भी परेशानी महसूस कर रहे हैं. वहीं हार्दिक पंड्या क्वाड्रिसेप्स इंजरी और दाएं कैल्फ में दर्द से जूझ रहे हैं. उन्होंने 10 अगस्त से गेंदबाजी ड्रिल दोबारा शुरू की है.

वॉशिंगटन सुंदर दाहिनी हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिजिकल थेरेपी कर रहे हैं, जबकि साई सुदर्शन दाहिने पैर में स्ट्रेस रिएक्शन के कारण परेशान हैं. साई ने 75 मिनट तक नेट अभ्यास किया है, लेकिन अभ्यास के बाद पैर की उंगली में दर्द बना हुआ है और अब अंतिम एमआरआई रिपोर्ट का इंतजार है. नितीश कुमार रेड्डी की बाईं जांघ की क्वाड्रिसेप्स चोट में सुधार हुआ है और वह ‘रिटर्न टू स्किल्स’ ट्रेनिंग में पहुंच गए हैं. उन्होंने पिछले सप्ताह 60-70 प्रतिशत की क्षमता से 16 ओवर गेंदबाजी भी की.

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हर्षित राणा भी चोटिल
हर्षित राणा भी दाहिनी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से उबर रहे हैं और उनकी फिटनेस में सुधार देखने को मिला है. रियान पराग दाएं कंधे की सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, जबकि युदवीर सिंह चरक कंधे की चोट के कारण फिलहाल गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं. वरुण चक्रवर्ती बाईं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से उबरने के लिए रिहैब पूरा कर रहे हैं. वहीं आकाशदीप सिंह लोअर बैक के स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं और फिलहाल मेडिकल निगरानी में आराम कर रहे हैं, ताकि उनकी हड्डी पूरी तरह ठीक हो सके.

अशोक शर्मा की स्थिति गंभीर
इसके अलावा हिमांशु सिंह दाहिने घुटने की चोट के लिए थेरेपी करा रहे हैं और सुयश शर्मा भी घुटने की समस्या से उबरने के लिए बेंगलुरु में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. अशोक शर्मा की स्थिति भी गंभीर है, क्योंकि उन्हें लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर के साथ 11वीं पसली में भी फ्रैक्चर है. वह फिलहाल नॉन-इम्पैक्ट रेस्ट पर हैं. ऐसे में टीम इंडिया के 13 खिलाड़ियों का अलग-अलग चोटों से जूझना टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है और इन खिलाड़ियों की फिटनेस पर लगातार नजर रखी जा रही है.

Tags: Harshit RanaJasprit Bumrah
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