भारतीय क्रिकेटर्स को मैच के दौरान खाने में क्या मिलता है? चिकन या पनीर नहीं, ये डिश रहती है पहली पसंद

भारतीय क्रिकेट टीम मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के खिलाड़ी अपनी फिटनेस और जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं. फैंस के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि मैच और अभ्यास के दौरान भारतीय क्रिकेटर आखिर क्या खाना पसंद करते हैं. अब एक शेफ ने इस राज से पर्दा उठाया है. उन्होंने बताया कि कई भारतीय खिलाड़ी आज भी घर के स्वाद वाले भोजन को तवज्जो देते हैं और चना मसाला उनकी सबसे पसंदीदा डिश में शामिल है.

शेफ ने बताया था कि अनुसार विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों के लिए कई तरह के अंतरराष्ट्रीय व्यंजन उपलब्ध रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे भारतीय खाने को अधिक पसंद करते हैं. खासकर चना मसाला ऐसा व्यंजन है, जिसे खिलाड़ी अक्सर अपने भोजन में शामिल करना चाहते हैं. यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर होता है.

चना मसाला क्यों है खिलाड़ियों की पहली पसंद?

चना मसाला केवल स्वाद के कारण ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक माना जाता है. चने में प्रोटीन, फाइबर और जटिल कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं. यही कारण है कि खिलाड़ियों की फिटनेस और रिकवरी के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है. शेफ ने बताया कि चना मसाला अक्सर रोटी, चावल, दही और सलाद के साथ परोसा जाता है. यह संतुलित भोजन खिलाड़ियों को अभ्यास और मुकाबलों के दौरान आवश्यक ऊर्जा देने में मदद करता है.

घर जैसा स्वाद देता है मानसिक सुकून

लगातार यात्राएं, अलग-अलग मौसम और व्यस्त क्रिकेट कार्यक्रम खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं. ऐसे में घर जैसा भोजन उन्हें मानसिक सुकून भी देता है. टीम के पोषण विशेषज्ञ खिलाड़ियों की डाइट इस तरह तैयार करते हैं कि स्वाद और सेहत, दोनों का संतुलन बना रहे. दाल, चपाती, ताजी सब्जियां, दही और फल जैसे भोजन के साथ चना मसाला टीम इंडिया के खिलाड़ियों की पसंदीदा थाली का अहम हिस्सा बन चुका है. शेफ का यह खुलासा बताता है कि विश्व स्तर के खिलाड़ी भी सादे, पौष्टिक और घर जैसे भोजन को सबसे अधिक महत्व देते हैं.