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IND vs SL: 600वां टेस्ट खेलने उतरी टीम इंडिया, ऐसा करने वाली तीसरी टीम बनी, पहले नंबर पर कौन?

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में उतरते ही 600 टेस्ट मैच पूरे कर लिए. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की तीसरी टीम बना.

By: Satyam Sengar | Published: August 15, 2026 1:08:56 PM IST

600वां टेस्ट खेल रही टीम इंडिया.
600वां टेस्ट खेल रही टीम इंडिया.


Team india 600 Test: भारत ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ गॉल में पहला टेस्ट मैच खेलने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 600 टेस्ट खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई है. भारत से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही इस मुकाम तक पहुंच पाए थे. भारतीय टीम ने 1932 में लॉर्ड्स के मैदान पर अपना पहला टेस्ट खेला था. इसके करीब 94 साल बाद टीम ने 600 टेस्ट पूरे कर लिए हैं. यह भारतीय क्रिकेट के लंबे सफर की बड़ी उपलब्धि है.

भारत के लिए यह मौका इसलिए भी खास है, क्योंकि 600वां टेस्ट देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के दिन खेला जा रहा है. एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट भी इतिहास में नया अध्याय जोड़ रहा है. इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा 1097 टेस्ट खेले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 883 टेस्ट के साथ दूसरे नंबर पर है. भारत के बाद वेस्टइंडीज ने 596 और न्यूजीलैंड ने 487 टेस्ट खेले हैं.

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भारत के ऐतिहासिक पड़ाव
भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में कई बड़े पड़ाव देखे हैं. भारत ने 1967 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में अपना 100वां टेस्ट खेला था. इसके बाद 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में 200वां, 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में 300वां और 2006 में वेस्टइंडीज के खिलाफ जमैका में 400वां टेस्ट खेला. वहीं, 2016 में कानपुर के ग्रीन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने अपना 500वां टेस्ट खेला था. विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने यह मैच 197 रन से जीता था.

600 टेस्ट में भारत का रिकॉर्ड
भारत ने अब तक खेले 600 टेस्ट मैचों में 186 मुकाबले जीते हैं, जबकि 188 में उसे हार मिली है. 224 मैच ड्रॉ रहे हैं और एक मुकाबला टाई रहा. 600वें टेस्ट में टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं. उनके लिए भी यह मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि उन्हें भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इस ऐतिहासिक मैच में नेतृत्व करने का मौका मिला है. गिल ने इसे बड़ा सम्मान बताया. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन 600वें टेस्ट में कप्तानी करना इस मौके को और खास बनाता है. भारत का 600 टेस्ट तक पहुंचना उसकी क्रिकेट यात्रा की बड़ी उपलब्धि है.

Tags: Team India
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