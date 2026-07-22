बेंगलुरु में लगेगा टीम इंडिया का जमावड़ा, आधे दर्जन खिलाड़ी चोटिल, टेंशन में बीसीसीआई, होगी मेडिकल जांच

श्रीलंका के खिलाफ अगले महीने होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम का पूरा ध्यान खिलाड़ियों की फिटनेस पर है.इसी वजह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में इन दिनों खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है.यहां कई खिलाड़ी चोट से उबर रहे हैं, जबकि कुछ फिटनेस टेस्ट और मेडिकल जांच के लिए पहुंचे हैं.टीममैनेजमेंटचाहता है कि किसी भी खिलाड़ी को पूरी तरह फिट हुए बिना मैदान पर नहीं उतारा जाए.

रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और आकाश दीप पहले से ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मौजूद हैं. वहीं वॉशिंगटन सुंदर भी जल्द वहां पहुंचेंगे. इसके अलावा मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा के भी सप्ताह के अंत तक बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है, जहां उनकी फिटनेस और मेडिकल जांच की जाएगी.

श्रीलंका दौरे से पहले होगी खिलाड़ियों की पूरी जांच

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सप्ताह के अंत तक करीब एक दर्जन भारतीय खिलाड़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मौजूद हो सकते हैं. टेस्ट टीम के दावेदार खिलाड़ियों को फिटनेस मूल्यांकन के लिए बुलाया गया है. इसके बाद चयनकर्ताओं को सभी खिलाड़ियों की मेडिकल रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिससे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अंतिम टीम चुनने में आसानी होगी. बीसीसीआई का मानना है कि पूरी तरह फिट खिलाड़ी ही लंबे फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.

व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए जोखिम नहीं लेना चाहता टीम मैनेजमेंट

बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि टीम मैनेजमेंट किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता. खिलाड़ियों की विस्तृत जांच के बाद ही उन्हें खेलने की मंजूरी मिलेगी. श्रीलंका दौरे के बाद भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज, एशियन गेम्स, बांग्लादेश दौरा और फिर न्यूजीलैंड का अहम दौरा खेलना है. इसके अलावा 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियां भी जारी हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा फिट खिलाड़ियों का मजबूत पूल तैयार करना है, ताकि अलग-अलग सीरीज के लिए मजबूत टीम उतारी जा सके.