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गौतम गंभीर के करीबी शख्स की होगी छुट्टी? टीम इंडिया छोड़ IPL फ्रेंचाइजी में होगा शामिल!

Team India coaching staff: इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कोचिंग स्टाफ से किसी एक मुख्य सदस्य की छुट्टी होने वाली है. माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद भी वह स्टाफ अपना पद छोड़ देगा. देखें ये रिपोर्ट...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 11, 2026 11:10:53 AM IST

टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में होगा फेरबदल!
टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में होगा फेरबदल!


Team India coaching staff: इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कोचिंग स्टाफ में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. भारत बनाम टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में से कम से कम एक शख्स की छुट्टी होने वाली है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि बोर्ड उस सपोर्ट स्टाफ को उनकी वर्तमान भूमिका से असंतोष के कारण हटाया जा रहा है या फिर वो किसी नए कोचिंग पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड दौरे के खत्म होने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा.

बता दें कि हेड कोच गौतम गंभीर के अंडर वाली टीम इंडिया को आयरलैंड में खेली गई टी20 सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है. इसके बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड में भी 5 मैचों की टी20 सीरीज गंवा दी है.

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कोचिंग स्टाफ में किसका कटेगा पत्ता?

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की अगुवाई वाली कोचिंग स्टाफ ने जुलाई 2024 में कार्यभार संभाला था, जिसके बाद भारत ने श्रीलंका के लिमिटेड ओवर्स की सीरीज खेली थी. इसके बाद बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से कुछ समय पहले कोचिंग यूनिट में शामिल हुए थे, जबकि बाकी सहायक स्टाफ ने गंभीर के साथ ही अपना कार्यकाल शुरू किया था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा माना जा रहा है कि सहायक कर्मचारियों ने बीसीसीआई के साथ 2+1 का अनुबंध किया है.

क्रिकेट बोर्ड और कोचों के पास शुरुआती दो साल के बाद एक साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़ाने का विकल्प है, लेकिन यह भी पता चला है कि कम से कम एक कोच ने वैश्विक स्तर पर मौजूद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत की है और उनके साथ जुड़ने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले समय में जल्द ही सपोर्ट स्टाफ का कोई एक सदस्य अपना पद छोड़ सकता है.

क्या खराब प्रदर्शन के कारण को होगा बदलाव?

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, माना जा रहा है कि यह संभावित फैसला आयरलैंड और इंग्लैंड में टीम के खराब प्रदर्शन के कारण नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो पिछले कुछ महीनों से पनप रहा है. बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर दो टेस्ट मैचों की हार के बाद से ड्रेसिंग रूम में दरारें और गहरी हो गई हैं, और फिलहाल वहां का माहौल खुशनुमा नहीं है. सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ के बीच मतभेदों की वजह से स्थिति खराब हो गया है.

ये भी पढ़ें: एक एक हार का हिसाब लेगा BCCI? टीम इंंडिया के खराब परफॉर्मेंस से गरमाया माहौल, गौतम गंभीर पर उठ रहे सवाल

रिपोर्ट के अनुसार, सहायक स्टाफ के सदस्यों के संभावित बाहर होने की वजह से बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ छोटी सीरीज के लिए कोचों के अलग ग्रुप को भेजने की तैयारी की है. TOI के एक सूत्र ने बताया, ‘मुझे वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे भेजने की जरूरत समझ में नहीं आती. एशियाई खेलों के लिए उन्हें भेजने की योजना भी समझ में नहीं आती. जाहिर है, मामला कुछ और ही है, और शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड विकल्पों की तलाश कर रहा है.’

श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले होगा बदलाव!

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट के लिए अगले कुछ हफ्ते काफी दिलचस्प होने वाले हैं. अगर संबंधित कोचों ने अंतिम समय में अपना फैसला नहीं बदला, तो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ही टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. बता दें कि गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ 2024 की विदेशी सीरीज से टीम की कमान संभाली थी. इसके बाद उन्होंने रयान टेन डोएशेट, मोर्ने मोर्कल और अभिषेक नायर सहित सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों का खुद सिलेक्शन किया. वहीं, टी दिलीप ने फील्डिंग कोच के रूप में अपना पद बरकरार रखा, जबकि सितांशु कोटक को बाद में बल्लेबाजी कोच के रूप में शामिल किया गया.

भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन जारी

फिलहाल बीसीसीआई भारतीय टी20 टीम के प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए है. इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में भारत का खराब प्रदर्शन रहा है. हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा हो सकता है. रिपोर्ट की मानें, तो 19 जुलाई को वनडे सीरीज खत्म होने और टीम के वापस लौटने के बाद बोर्ड एक रिव्यू मीटिंग करेगा, जिसमें इंग्लैंड दौरे पर हुई गलतियों पर चर्चा की जाएगी. उम्मीद है कि भारत की वनडे टीम इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन करेगी.

Tags: Gautam Gambhirhome-hero-pos-5Team India
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