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इंग्लैंड दौरे के बाद होंगे टीम इंडिया में बड़े बदलाव, कई खिलाड़ियों को बाहर करेगा बोर्ड, कोच भी बदले जाएंगे

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में बदलाव की संभावना बढ़ गई है. तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्कल और एसिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट अपने भविष्य को लेकर बीसीसीआई से बातचीत कर रहे हैं. टीम प्रबंधन और बोर्ड दोनों कोचों की भूमिका को लेकर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

By: Satyam Sengar | Last Updated: July 13, 2026 3:15:05 PM IST

इंग्लैंड वनडे के बाद भारतीय टीम में हो सकते हैं कई बदलाव.
इंग्लैंड वनडे के बाद भारतीय टीम में हो सकते हैं कई बदलाव.


भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ और टी20 टीम में जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है. तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्कल (Morne Morkel) और एसिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट (Ryan ten Doeschate) अपने भविष्य को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ चर्चा कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, रयान टेन डोशेट ने पूरे साल टीम के साथ लगातार यात्रा करने को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, जबकि मोर्ने मॉर्कल अभी अपने फैसले पर विचार कर रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड दौरे के खत्म होने के बाद दोनों कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले सपोर्ट स्टाफ से अलग हो सकते हैं. बीसीसीआई दोनों कोचों से बातचीत कर रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है. मोर्ने मॉर्कल और रयान टेन डोशेट को गौतम गंभीर की सलाह पर टीम में शामिल किया गया था. दोनों पहले आईपीएल में भी उनके साथ काम कर चुके हैं.

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मोर्ने मॉर्कल के जाने पर क्या होगा?

अगर मोर्ने मॉर्कल अपना अनुबंध आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो बीसीसीआई श्रीलंका दौरे के लिए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी को तेज गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी दे सकता है. मोर्ने मॉर्कल का वर्तमान अनुबंध इंग्लैंड दौरे तक ही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरे के बाद बीसीसीआई किसे तेज गेंदबाजी कोचिंग की भूमिका देता है.

इंग्लैंड के बाद किससे खेलेगी टीम इंडिया?

इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण मुख्य कोच की भूमिका निभाएंगे. इसके बाद गौतम गंभीर श्रीलंका दौरे पर टीम के साथ जुड़ेंगे, जहां भारत 15 अगस्त से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा. भारतीय टीम के आगामी मुकाबलों में कोचिंग स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है.

Tags: Gautam Gambhirindia vs england
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