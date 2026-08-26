Gambhir vs Sehwag: आलीशान घर, करोड़ों की प्रॉपर्टी, फिर नेटवर्थ में इतना अंतर? कमाई के मामले में कौन आगे

Gautam Gambhir vs Virender Sehwag Net Worth: भारतीय क्रिकेट में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग का नाम बड़े खिलाड़ियों में लिया जाता है. दोनों ने ही टीम इंडिया के लिए कई मुकाबले खेले हैं और ज्यादातर में अकेले के दम पर जीत दिलाई है. एक तरफ गौतम गंभीर जहां टीम इंडिया की कोचिंग संभाल रहे हैं तो दूसरी ओर सहवाग कॉमेंट्री में व्यस्त हैं. क्रिकेट से दूर होने के बाद भी दोनों लगातार कमाई कर रहे हैं. कई फैंस के मन में यह सवाल उठता है कि दोनों की कमाई अभी के समय में कितनी है और दोनों कहां कहां से कमाई कर रहे हैं.

सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के मौजूदा कोच गौतम गंभीर की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम गंभीर की नेटवर्थ करीब 205 करोड़ रुपये हैय गौतम गंभीर की कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिकेट के अलावा कमेंट्री, ब्रांड एंडोर्समेंट और कोचिंग से आता है. उन्होंने आईपीएल में कप्तान, कोच के तौर पर भी काफी सफलता हासिल की. कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने दो बार आईपीएल चैंपियन बनाया. इसके बाद वह कमेंट्री से जुड़े और फिर कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली. रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली में गंभीर का करीब 20 करोड़ रुपये का आलीशान घर है.

सहवाग कहां कहां से करते हैं कमाई?

दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट के बाद कमेंट्री और एडवरटाइजमेंट के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रखा. वीरेंद्र सहवाग की कुल संपत्ति करीब 350 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा बताई जाती है. उन्होंने हरियाणा में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है. जहां से उन्हें लाखों की कमाई होती है. रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के हौज खास इलाके में उनका करीब 130 करोड़ रुपये का आलीशान बंगला है. इस घर में ट्रॉफी रखने के लिए अलग कमरा, पूजा की जगह, कई कमरे और बड़ा गार्डन है. सहवाग की कमाई में क्रिकेट, विज्ञापन, कमेंट्री और उनके बिजनेस से होने वाली इनकम शामिल है.

सहवाग गौतम गंभीर से काफी अमीर

अगर मौजूदा रिपोर्ट्स के आंकड़ों को देखें तो नेटवर्थ के मामले में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर से काफी आगे हैं. सहवाग की अनुमानित संपत्ति करीब 350 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जबकि गंभीर की संपत्ति करीब 205 करोड़ रुपये बताई जाती है. यानी दोनों की अनुमानित नेटवर्थ में लगभग 145 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का अंतर है. हालांकि, यह आंकड़े सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित अनुमान हैं, इसलिए इन्हें आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जा सकता. मौजूदा समय में टीम इंडिया के कोच रहते हुए गंभीर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं.