IND vs AFG: संजू सैमसन का अर्धशतक, रेड्डी का तिकड़म, भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से रौंदा, जीती सीरीज

India vs Afghanistan 2nd T20I: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और सीरीज अपने नाम कर ली है. 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सिर्फ 14.5 ओवर में 163 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर लिया.

भारत की जीत में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी सबसे बड़ी वजह रही. संजू ने केवल 22 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 259.09 रहा. वहीं, अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों में 39 रन बनाए. उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई. हालांकि, राशिद खान ने दोनों को आउट कर अफगानिस्तान को वापसी का मौका दिया.

ईशान किशन ने संभाली पारी

इसके बाद इशान किशन ने मोर्चा संभाला और नाबाद 38 रन बनाकर भारत को जीत तक पहुंचाया. उन्होंने 23 गेंदों की पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए. कप्तान श्रेयस अय्यर 11 रन बनाकर राशिद खान का शिकार बने. तिलक वर्मा 15 रन बनाकर नाबाद रहे. अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे.

नितीश रेड्डी की गेंदबाजी ने बदला मैच

इससे पहले अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए थे. कप्तान इब्राहिम जादरान ने 37 रन बनाए, जबकि दरवेश रसूली ने 15 गेंदों में 26 रन की तेज पारी खेली. राशिद खान ने भी 16 गेंदों में 28 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की. भारत के लिए नितीश कुमार रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए. अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट हासिल किए. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को एक-एक सफलता मिली. भारत ने गेंद और बल्ले दोनों से दमदार प्रदर्शन कर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली.