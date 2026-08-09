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बांग्लादेश जाएगी टीम इंडिया? BCCI ने साफ कर दिया प्लान, कहा- सरकार से बात…

Team India Bangladesh Tour: बीसीसीआई ने भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है. बोर्ड का कहना है कि बिना सरकार की अनुमति के टीम इंडिया बांग्लादेश दौरे पर नहीं जाएगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 9, 2026 5:17:47 PM IST

भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को लेकर बड़ा अपडेट.
भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को लेकर बड़ा अपडेट.


Team India Bangladesh Tour: भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. बांग्लादेश के खिलाफ भारत को अगले महीने 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को उम्मीद है कि भारतीय टीम उनके देश में जाकर सीरीज खेलेगी, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है. बीसीसीआई का कहना है कि इस मुद्दे पर वे खुद फैसला नहीं ले सकते हैं. बांग्लादेश में मौजूदा हालात और सुरक्षा के मुद्दों के देखते हुए बीसीसीआई ने इस मामले को भारत सरकार के फैसले पर छोड़ दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जल्द ही बोर्ड भारत सरकार से संपर्क करेगा.

भारत सरकार से मंजूरी जरूरी

भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. बीसीसीआई का कहना है कि अगर भारत सरकार से मंजूरी मिलती है, तो इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. उससे पहले बोर्ड खुद अपने दम पर कोई फैसला नहीं ले सकता है. दरअसल, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गए हैं. हाल ही में 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों को दिल्ली से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी गई. इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और भी खराब हो गए.

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खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं

दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) चाहता है कि भारतीय टीम के साथ किसी भी हालत में सीरीज खेली जाए. इसके लिए बीसीबी ने बीसीसीआई को लेटर भी लिखा है. बीसीबी ने इस दौरे के लिए खास विंडो भी तैयार की है. हालांकि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता है. यही वजह है कि बीसीसीआई खुद से कोई कदम नहीं उठा रहा है. बिना सरकारी क्लीयरेंस के बोर्ड अपने खिलाड़ियों को पड़ोसी देश में नहीं भेजेगा. यही वजह है कि अभी तक भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है.

ये भी पढ़ें: बैन की कगार पर थे यशस्वी जायसवाल? अजिंक्य रहाणे ने बचाया था करियर, 4 साल बाद हुआ खुलासा

2024 में होनी थी सीरीज

बता दें कि भारतीय टीम का बांग्लादेशी दौरा साल 2024 में ही होने वाला थआ, हालांकि उस समय बांग्लादेश में हुए सरकार-विरोधी प्रदर्शनों और उसके बाद सत्ता परिवर्तन की वजह से दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में तनाव आ गया. इसके चलते दौरे को स्थगित कर दिया गया था. अब बीसीबी ने इस दौरे को सितंबर 2026 में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम को बांग्लादेशी दौरे पर जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं?

Tags: Team India
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