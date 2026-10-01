Team India Next Match: श्रीलंका को धोया, अब पाकिस्तान की बारी! एशियन गेम्स में कब-कहां होगा भारत का अगला मैच, ऐसे देखें LIVE

India Next Match Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम सिर्फ 45 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. इसके चलते भारत ने 124 रनों से मैच जीत लिया और गोल्ड मेडल मैच के लिए फाइनल में अपनी जगह बना ली.

अब भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगी. पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में एंट्री की है. अब भारत और पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडल के लिए भिड़ंत होगी. ऐसे में फैंस को एक बार फिर हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा. जानें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा फाइनल?

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच 3 अक्टूबर (शनिवार) को एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा. यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा, जो सुबह 10 बजे शुरू होगा. इस मैच के लिए आधे घंटे पहले यानी 9:30 बजे शुरू होगा.

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम पाकिस्तान (IND vs PAK) के फाइनल मुकाबले का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में मैच का मजा ले पाएंगे.

किस एप पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (Sony Liv) के एप और वेबसाइट पर की जाएगी. यहां पर फैंस लाइव मैच का आनंद ले पाएंगे.

भारत-पाकिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड

जब भी भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मुकाबला होता है, तो रोमांच अपने चरम पर होता है. आंकड़ों को देखें, तो भारतीय टीम ने हमेशा पाकिस्तान पर अपना दबदबा दिखाया है. टी20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 17 मैच खेले गए हैं. इसमें भारत ने 14 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 3 जीत मिली है. पाकिस्तान ने आखिरी बार भारत को टी20 में साल 2022 में हराया था. इसके बाद अगले 6 मैचों में लगातार भारत ने पाकिस्तान को रौंदा है.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, साद मसूद, सैम अयूब, सुफयान मोकिम, उस्मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर.