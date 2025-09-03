दुनिया के सबसे अमीर टीम को नहीं मिल रहा स्पॉन्सर? एशिया कप से पहले BCCI को बड़ा झटका

Team India Asia Cup 2025 Sponsor: एशिया कप 2025 ( Asia cup 2025) के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम बिना स्पॉन्सर के नाम वाली जर्सी पहनकर मैदान में उतर सकती है। बता दें इससे पहले टीम का जर्सी स्पॉन्सर ड्रीम 11 (Dream 11) था। लेकिन भारत सरकार के ऑनलाइन मनी गेमिंग कानून बनाने के बाद से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच कॉन्ट्रेक्ट टूट गई। वहीं अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टीम इंडिया के जर्सी के लिए नए स्पॉन्सर की तलाश में है।

sponsor के लिए आवेदन ले रहा है BCCI

बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम के प्रायोजन (sponsor) के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है और इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। इससे यह स्पष्ट है कि एशिया कप में टीम इंडिया की जर्सी पर किसी भी प्रायोजक का होना मुश्किल है। बीसीसीआई ने 2 सितंबर से आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

क्यों खत्म हुआ अनुबंध

भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाते हुए ड्रीम 11, विंज़ो और माई 11 सर्कल समेत सभी फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स के लिए सख्त कानून बनाए हैं। इसके चलते बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच अनुबंध पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया है। नए कानून के मुताबिक, इन गेम्स को बनाने वाली कंपनी के साथ-साथ इन्हें प्रमोट करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस कानून के आने के बाद बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा।

इस दिन अपना पहला मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया

भारत ने एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है और टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी अपने-अपने शहरों से यूएई के लिए रवाना होंगे। भारत का पहला मैच 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से होगा।

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।