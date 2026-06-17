प्रिंस यादव का डेब्यू, जायसवाल को भी मौका… दूसरे वनडे में भारत ने किए 3 बड़े बदलाव, देखें प्लेइंग XI

India Playing XI In 2nd ODI: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने 3 बड़े बदलाव किए हैं. भारत के युवा तेज गेंदबाद प्रिंस यादव अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने जा रहे हैं. प्रिंस यादव को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. टॉस से पहले भारतीय टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें डेब्यू कैप पहनाई. इसके अलावा युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. जायसवाल ने नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ली है, जो इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं. वहीं, स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने हर्ष दुबे की जगह ली है, जिन्होंने पिछले मैच में अपना डेब्यू किया था. टॉस की बात करें, तो अफगानिस्तान के पक्ष में सिक्का गिरा था. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने फैसला किया है.

कौन हैं प्रिंस यादव?

24 साल के प्रिंस यादव भारत के युवा तेज गेंदबाज हैं, जो घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की ओर से खेलते हैं. प्रिंस यादव ने आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया था. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए प्रिंस ने 14 मैचों में 8.82 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए थे. इस दौरान प्रिंस यादव ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को भी आउट किया था, जो किसी भी गेंदबाज का सपना होता है. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रिंस यादव को भारत की वनडे टीम में पहली बार शामिल किया गया था. पिछले मैच में प्रिंस यादव को डेब्यू करने का मौका नहीं मिल पाया था. अब आखिरकार प्रिंस यादव भारतीय टीम की जर्सी में खेलने जा रहे हैं.

Precious moments ✨ Congratulations to Prince Yadav as he receives his #TeamIndia ODI debut cap from Vice-captain Shreyas Iyer 🥳👏 Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dX9JYubQFH — BCCI (@BCCI) June 17, 2026

दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग XI

यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान की प्लेइंग XI

रहमानुल्लाह गुरबाज़ (डब्ल्यू), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (सी), दरविश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी.