Tata IPL 2026 LIVE Streaming: कब, कहां और कैसे देखें फ्री में सभी 84 मैच, जानें टीवी और ऑनलाइन की पूरी डिटेल

TATA IPL 2026 Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद से ही IPL (Indian Premier League 2026) के शेड्यूल को लेकर चर्चा तेज हो गई है. क्रिकेट फैंस बेसब्री से नए सीजन का पूरा कार्यक्रम जानना चाहते हैं. इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने पहले संकेत दिया था कि शेड्यूल 12 मार्च तक जारी किया जा सकता है, जिससे उम्मीदें और बढ़ गई थीं.

आज हो सकता है शेड्यूल का ऐलान

रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2026 का शेड्यूल 11 मार्च को जारी किया जा सकता है. हालांकि शुरुआत में पूरे सीजन का नहीं बल्कि पहले फेज का ही कार्यक्रम सामने आएगा. बताया जा रहा है कि शुरुआती 20 दिनों के मैचों का शेड्यूल पहले जारी किया जाएगा, जबकि बाकी कार्यक्रम बाद में घोषित होगा.

कब और कहां देखें लाइव?

शेड्यूल के आधिकारिक ऐलान का समय शाम 7 बजे बताया जा रहा है. फैंस इस अनाउंसमेंट को टीवी पर Star Sports नेटवर्क के जरिए लाइव देख सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां लाइव अपडेट और कवरेज उपलब्ध रहेगा.

टूर्नामेंट कब से शुरू होगा?

पहले आई रिपोर्ट्स के अनुसार IPL 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे दो दिन आगे बढ़ाकर 28 मार्च कर दिया गया. वहीं, फाइनल मुकाबला 31 मई को खेले जाने की संभावना जताई जा रही है. इससे फैंस को करीब दो महीने तक लगातार क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा.

पहले 8 मार्च को होना था ऐलान

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के दिन ही IPL शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद से फैंस शेड्यूल के नए ऐलान का इंतजार कर रहे थे.

पहला मैच किन टीमों के बीच?

रिपोर्ट्स के अनुसार IPL 2026 का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन Royal Challengers Bengaluru और पिछले सीजन की रनरअप Punjab Kings के बीच खेला जा सकता है. परंपरा के अनुसार पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन के होम ग्राउंड पर ही आयोजित किया जाता है.

IPL 2026 का शेड्यूल जल्द ही सामने आने वाला है और फैंस के इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है. शुरुआती फेज के मैचों के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत होगी, जबकि पूरा शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीजन फिर से जबरदस्त रोमांच लेकर आने वाला है.

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