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नागिन डांस या नेवला डांस… बांग्लादेशी गेंदबाज ने जीभ निकालकर मनाया जश्न, वीडियो वायरल

Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन तस्कीन अहमद का विकेट सेलिब्रेशन खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कैमरन ग्रीन का विकेट लेने के बाद तस्कीन अहमद जीफ बाहर निकालकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 13, 2026 2:26:35 PM IST

कैमरन ग्रीन को आउट करने के बाद तस्कीन अहमद का अजीबोगरीब सेलिब्रेशन.
कैमरन ग्रीन को आउट करने के बाद तस्कीन अहमद का अजीबोगरीब सेलिब्रेशन.


AUS vs BAN, Viral Video: ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन के मैदान पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस टेस्ट के पहले दिन का खेल काफी रोमांचक रहा. बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया. हालांकि इसके बावजूद इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद की हो रही है. दरअसल, तस्कीन अहमद ने पहली पारी में कैमरन ग्रीन का विकेट लेने के बाद बहुत ही अजीब सेलिब्रेशन किया. उनके सेलिब्रेशन का वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. 

तस्कीन अहमद का वायरल सेलिब्रेशन

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान तस्कीन अहमद ने 22वें ओवर में कैमरन ग्रीन को आउट किया. तस्कीन के ओवर की तीसरी गेंद ग्रीन ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और मिडविकेट की तरफ गई. वहां पर फील्डिंग कर रहे अनुभवी खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने आसानी से कैच लपक लिया. विकेट मिलते ही तस्कीन अहमद अजीबोगरीब तरीके से जश्न मनाने लगे. उन्होंने जश्न मनाते हुए जीभ बाहर निकालकर कुछ सेकंड तक डांस किया. उनका यह सेलिब्रेशन कैमरे में कैद हो गया. देखें वीडियो…

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ये भी पढ़ें: AUS vs BAN: कौन हैं हसन महमूद? जिसने ऑस्ट्रेलिया की उड़ाई धज्जियां, 200 रन भी नहीं बना पाए कंगारू

नागिन डांस या नेवला डांस?

तस्कीन अहमद के अनोखे सेलिब्रेशन पर फैंस की ओर से मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी नए-नए सेलिब्रेशन लेकर आते रहते हैं. वहीं, एक यूजर ने लिखा कि ये नागिन डांस या नेवला डांस? दरअसल, बांग्लादेश के क्रिकेटर नागिन डांस करने के लिए जाने जाते हैं. साल 2018 में श्रीलंका के खिलाफ रोमांचक मैच जीतने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने नागिन डांस किया था.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 198 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम अपनी पहली पारी खेल रही है. मैच के पहले दिन का तीसरे सेशन खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं. फिलहाल तंजीद हसन तमीम (32) और मोमिनुल हक (35) क्रीज पर मौजूद हैं.

Tags: AUS vs BANviral video
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