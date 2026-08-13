श्रीलंका दौरे के बीच चमकी किस्मत, भारतीय क्रिकेटर को मिली सरकारी नौकरी, इस विभाग में करेंगे काम

Tanush Kotian Govt Job: भारत में क्रिकेटर्स को स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरी मिलना आम बात हो गई है. हाल ही में बिहार में भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप और मुकेश कुमार को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है. अब श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के साथ गए ऑलराउंडर तनुष कोटियन को भी सरकारी नौकरी मिल गई है. 12 अगस्त की रात को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग ने 97 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नियुक्ति की. इसमें मुंबई के स्पिन ऑलराउंडर तनुष कोटियन भी शामिल हैं, जो श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के नेट बॉलर के तौर पर गए हैं.

इन डिपार्टमेंट में मिली नौकरी

स्पिन ऑलराउंडर तनुष कोटियान घरेलू टूर्नामेंट्स में लगातार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके चलते उन्हें मुंबई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नौकरी दी है. उनके साथ ही 96 अन्य खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी दी गई है. इन सभी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत शामिल किया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुल 97 पद खाली थे, जिसके लिए 3,595 आवेदन प्राप्त हुए थे. डिपार्टमेंट ने सभी आवेदनों की गहन जांच और मूल्यांकन के बाद योग्य खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया.

कौन हैं तनुष कोटियन?

27 साल के तनुष कोटियन एक स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने अभी तक भारत के लिए कोई भी मैच नहीं खेला है. उन्हें साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिला बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और पांचवें टेस्ट के लिए भारतीय टीम में शामिल किया था, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल पाया था. अब उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए नेट बॉलर के तौर पर ले जाया गया है.

उन्होंने घरेलू क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में 44 मैच खेले हैं, जिसमें 131 विकेट चटकाए हैं. साथ ही इस फॉर्मेट में उन्होंने 2,168 रन भी बनाए हैं. वहीं, लिस्ट-ए में कोटियन के नाम 27 मैचों में 24 विकेट और 198 रन दर्ज हैं. इसके अलावा टी20 में उन्होंने 36 मैचों में 33 विकेट हासिल किए हैं.

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इन महिला क्रिकेटर को भी मिली नौकरी

तनुष कोटियन के अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी तेजल हसबनीस को भी सरकारी नौकरी मिली है. इसके अलावा चुने गए खिलाड़ियों में अभिषेक भी शामिल हैं, जिन्होंने जून में अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में दो गोल्ड मेडल जीते थे. वहीं, पैरा निशानेबाज आकाश को भी नियुक्ति मिली है, जिन्होंने साल 2024 में नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएसपीएस विश्व कप और 2025 में दुबई के अल ऐन में आयोजित इसी प्रतियोगिता में टीम स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीता था.