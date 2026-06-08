BCB New President: 15000+ रन, 25 शतक… कौन हैं तमीम इकबाल? जो बने बांग्लादेश क्रिकेट के नए ‘बॉस’

BCB New President Tamim Iqbal: बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) का नया अध्यक्ष बनाया गया है. रविवार (7 जून) को बांग्लादेश के ढाका में हुए चुनावों के बाद पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना गया. अब वह अगले 4 साल तक इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. इससे पहले तमीम इकबाल बोर्ड में एडहॉक समिति प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे थे.

अब वह नए अध्यक्ष बन गए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि वह भारतीय क्रिकेट के साथ अच्छे संबंध बनाने पर काम करेंगे. बता दें कि अप्रैल में बांग्लादेश सरकार ने अमीनुल इस्लाम द्वारा चलाए जा रहे पिछले बोर्ड को भंग करने और अंतरिम प्रशासन के तहत नए चुनाव कराने का फैसला किया था.

तमीम इकबाल को कितने वोट मिले?

BCB के नए अध्यक्ष का चुनाव मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ. 37 साल के तमीम इकबाल ने ढाका स्थित क्लबों के लिए कैटेगरी 2 के मतदान में 75 पार्षदों में से 73 वोट प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया. वह 12 डायरेक्टर पदों के लिए 16 उम्मीदवारों के मुकाबले काफी आगे रहे. पहली बोर्ड बैठक के बाद फहीम सिन्हा को 66 वोट मिलने के साथ उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया. इस चुनाव के साथ ही 25 सदस्यीय बोर्ड का गठन पूरा हो गया, जो अगले 4 सालों तक बांग्लादेश क्रिकेट की देखरेख करेगा.

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इनके अलावा सईद इब्राहिम अहमद और इसराफिल खसरू को 72-72 वोट मिले, जबकि मसूदुज्जमान को 70 और यासिर मोहम्मद फैसल आशिक को 68 वोट मिले. फहीम सिन्हा और शानियन तानिम नवीन दोनों को 66-66 वोट मिले. इनके अलावा साकिब अहमद सलाम (65), आसिफ रब्बानी (64), मिर्जा यासिर अब्बास (63), मोहम्मद रफीकुल इस्लाम बाबू (53) और प्रोफेसर डॉ. सरकार महबूब अहमद शमीम (41) को वोट मिले.

कौन हैं तमीम इकबाल?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष तमीम इकबाल अपने देश के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने बांग्लादेश के लिए 391 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिस दौरान उनके बल्ले से कुल मिलाकर 15,000 से ज्यादा रन आए हैं. इसमें कुल 25 शतक और 94 अर्धशतक शामिल हैं. तमीम इकबाल ने बांग्लादेश टीम की कप्तानी भी की हैं. उन्होंने 38 मैचों में टीम की कमान संभाली, जिसमें 21 जीत हासिल की. तमीम इकबाल ने साल 2025 की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था. हालांकि वह घरेलू क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन ढाका प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया. इसकी वजह से उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया.