‘मौका दीजिए, मैं रिजल्ट दूंगा…’, संजीव गोयनका को दिग्गज स्पिनर ने दिया ऑफर, LSG का कोच बनने को तैयार

LSG Spin Bowling Coach: IPL 2027 से पहले सभी टीमें अपने कोचिंग स्टाफ को सुधारने में जुटी हुई हैं. चेन्नई सुपर किंग्स से लेकर दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस ने अपने कोचिंग सेटअप में बदलाव किया है. इस बीच लखनऊ सुपर जायंट्स को भी एक बड़ा ऑफर मिला है. तमिलनाडु के पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का स्पिन बॉलिंग कोच बनने की इच्छा जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर LSG के मालिक संजीव गोयनका को टैग करते हुए लिखा कि वह LSG को कोच बनना चाहते हैं. उनका कहना है कि अगर उन्हें मौका मिलता है, तो वो टीम को रिजल्ट दे सकते हैं.

फिलहाल इंग्लैंड के पूर्व फर्स्ट क्लास स्पिनर कार्ल क्रो लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिन बॉलिंग कोच हैं. अभी तक फ्रेंचाइजी ने उन्हें हटाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस बीच शिवरामकृष्णन ने स्पिन गेंदबाजी कोच बनने की इच्छा जाहिर की है.

क्या बोले पूर्व दिग्गज स्पिनर?

भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने ‘एक्स’ पर LSG के मालिक संजीव गोयनका से संपर्क किया है. उन्होंने एक्स पर संजीव गोयनका को टैग करते हुए लिखा, ‘मैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन हूं. अगर आप स्पिन बॉलिंग कोच की तलाश में हैं, तो कृपया मुझे बताएं. मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अच्छे नतीजे दे सकता हूं.’ अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या संजीव गोयनका उनके इस ऑफर को स्वीकार करेंगे. हालांकि उनके इस पोस्ट से लखनऊ सुपर जायंट्स के कोचिंग सेटअप में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है.

@DrSanjivGoenka I am Laxman Sivaramakrishnan former Indian cricketer. If you are looking for a spin bowling coach, please let me know. I have confidence that I can deliver the results. — Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) October 17, 2026

LSG के कोचिंग स्टाफ में हो रहे बदलाव

बता दें कि पिछले कुछ सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के कोचिंग स्टाफ में कई बदलाव हुए हैं. टीम के शुरुआती सीजन में एंडी बिचेल बॉलिंग कोच थे, जबकि 2023 में मोर्ने मोर्कल तेज गेंदबाजी कोच की भूमिका में आए. बाद के सीजनों में भी टीम के सपोर्ट स्टाफ में भी बदलाव हुए. IPL 2026 से पहले लखनऊ ने भरत अरुण को बॉलिंग कोच और कार्ल क्रो को स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी. क्रो इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ काम कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन जैसे स्पिनर्स के साथ काम किया है.

IPL 2026 में स्पिनर्स का प्रदर्शन

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिनर्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. LSG की ओर से मणिमारन सिद्धार्थ ने 4 मैचों में 6 विकेट लिए, जबकि दिग्वेश राठी ने 10 मैचों में सिर्फ 5 विकेट चटकाए. वहीं, शाहबाज अहमद ने 5 मैचों में 5 विकेट हासिल किए. हालांकि राठी और शाहबाज की इकॉनमी काफी ज्यादा रही. नए सीजन से पहले LSG ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड डील के जरिए कुलदीप यादव को अपने स्क्वाड में शामिल किया.